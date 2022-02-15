«Единственная разница — что я темнокожая». Американская бегунья о решении CAS по Валиевой
Американская бегунья Ша’Карри Ричардсон раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Американская бегунья Ша’Карри Ричардсон раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Можем ли мы получить внятный ответ о разнице её положения и моего? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая. Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако, мир узнал только сейчас, тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны людьми. Ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идёт разбирательство. Мне все равно, что они говорят!»— написала Ричардсон в своём «твиттере».
Напомним, CAS разрешил 15-летней Валиевой участвовать в личном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.
Ша’Карри сдала положительный допинг-тест в июне во время национального отбора на Олимпийские игры в Токио. Как стало известно, в её пробе обнаружены следы каннабиса. В итоге, она пропустила Игры-2021.