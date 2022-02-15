«Единственная разница — что я темнокожая». Американская бегунья о решении CAS по Валиевой

«Можем ли мы получить внятный ответ о разнице её положения и моего? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая. Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако, мир узнал только сейчас, тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны людьми. Ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идёт разбирательство. Мне все равно, что они говорят!»— написала Ричардсон в своём «твиттере».