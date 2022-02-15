Global Athlete: вещество у Валиевой говорит о жестоком обращении с несовершеннолетней

«Сегодняшний день — ещё один пример провала мировой спортивной и антидопинговой системы. Тот факт, что у пятнадцатилетней российской фигуристки Камилы Валиевой в организме обнаружено вещество, повышающее работоспособность, говорит о жестоком обращении с несовершеннолетней. Спорт должен защищать своих спортсменов, а не наносить им ущерб. Допинг и последствия положительного теста представляют серьезный физический и психологический риск для всех спортсменов, но особенно для несовершеннолетних. Недопустимо, чтобы эти риски были возложены на пятнадцатилетнего подростка.



Совершенно очевидно, что Валиева никогда бы не оказалась на этом месте, если бы Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) сделали своё дело и запретили России глобальный спорт. Россия никогда не была заинтересована в реформах, потому что спортивные лидеры предпочитали политику принципам и ребрендинг запретам.



Допинг Камилы Валиевой должен стать тревожным звонком для каждого болельщика, родителя и спортсмена, чтобы вместе потребовать реформ. Применение допинга несовершеннолетними спортсменами должно быть прекращено. Любая страна, которая систематически накачивает своих спортсменов допингом, не может быть допущена к участию в международном спорте. Global Athlete будет продолжать настаивать на переменах, работая со спортсменами, группами спортсменов и лидерами в области прав человека, требуя реформ МОК, ВАДА и CAS. Статус-кво больше не приемлем», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.