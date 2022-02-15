Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Гонка состоится 15 февраля. Изначально она должна была начаться в 12:00 мск, но из-за морозов её перенесли на 9:30 мск.

Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта, где будут разыграны 109 комплектов медалей.