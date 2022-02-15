Австрийка Гессер завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в биг-эйре
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал в дисциплине биг-эйр у женщин.
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал в дисциплине биг-эйр у женщин.
Золотую медаль завоевала австрийка Анна Гессер с результатом 185,50. Серебро у новозеландки Зои Садовски (177,00), замкнула тройку призерок японка Кокомо Мурасе (171,50).
Для Садовски это вторая медаль на Играх в Пекине — ранее 30-летняя спортсменка завоевала золото в слоупстайле.
Сноуборд. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Женщины. Биг-эйр. Финал.