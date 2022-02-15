Австрийка Гессер завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в биг-эйре

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
6
7
2Германия
8
5
2
9Россия
4
6
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 9
09:05скороКитайРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 9
09:05скороШвецияДания
Керлинг. Женщины. Сессия 9
09:05скороСШАШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 9
09:05скороВеликобританияЯпония
Двоеборье. Мужчины
11:00скороК-120 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Коньки. Женщины
11:22скороКомандная гонка. Женщины. Финал B
Коньки. Женщины
11:28скороКомандная гонка. Женщины. Финал А
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
11:40скороЧехияШвейцария
Коньки. Мужчины
11:47скороКомандная гонка. Мужчины. Финал А
Фигурное катание. Женщины
13:00скороЖенщины. Женщины. Короткая программа
Двоеборье. Мужчины
14:00скороК-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Фристайл. Мужчины
14:00скороАкробатика. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 10
15:05скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 10
15:05скороИталияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 10
15:05скороНорвегияКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 10
15:05скороРоссияКанада
Бобслей. Мужчины
15:15скороДвойка. Мужчины. 3-й заезд
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
16:10скороКанадаКитай
Бобслей. Мужчины
16:50скороДвойка. Мужчины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКанадаСША
07:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Австрийка Гессер завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в биг-эйре

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал в дисциплине биг-эйр у женщин.

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Источник: Reuters

Золотую медаль завоевала австрийка Анна Гессер с результатом 185,50. Серебро у новозеландки Зои Садовски (177,00), замкнула тройку призерок японка Кокомо Мурасе (171,50).

Для Садовски это вторая медаль на Играх в Пекине — ранее 30-летняя спортсменка завоевала золото в слоупстайле.

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Сноуборд. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Женщины. Биг-эйр. Финал.

  1. Анна Гассер (Австрия) — 185,50
  2. Зои Садовски (Новая Зеландия) — 177,00
  3. Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50
  4. Рейра Ивабути (Япония) — 166,00
  5. Ге Ронг (Китай) — 160,00
  6. Мелисса Пеперкамп (Нидерланды) — 141,75
  7. Джасмин Бэрд (Канада) — 130,00
  8. Лори Блуэн (Канада) — 115,00
  9. Тесс Коди (Австралия) — 114,75
  10. Анника Морган (Германия) — 88,00
  11. Мияби Оницука (Япония) — 65,25
  12. Хэйли Лэнгленд (США) — 53,25.

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XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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