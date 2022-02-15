Швейцарка Гремо завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в слоупстайле, россиянка Таталина — четвертая
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал дисциплины слоупстайл у женщин.
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал дисциплины слоупстайл у женщин.
Золотую медаль завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86.56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86.23), замкнула тройку призерок эстонка Келли Силдару (82.06).
Фристайл. Чжанцзякоу (Китай). Олимпийские игры-2022. Женщины. Слоупстайл. Финал.