Кардиолог назвал смертельно опасный для зрителей Олимпиады тренд

Иванов отметил, что в период просмотра Олимпиады многие начинают активнее заниматься спортом и стараются повторить движения профессиональных атлетов. По его словам, это может навредить и даже привести к трагедиям. Кардиолог объяснил, что профессионалы способны выносить такие нагрузки, с которыми неподготовленный человек не справится. «При выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови», — заявил он. Специалист добавил, что это сумасшедшая нагрузка, даже если сердце адаптировано к постоянным тренировкам.