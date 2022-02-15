Член МОК: дело Валиевой по существу не рассмотрено. Вряд ли она что-то делала в одиночку

«Решение принимал CAS, это независимый орган, решения которого признаются международными федерациями. Решения суда являются обязательными для всех, включая МОК. Мы должны его исполнять. Пока не получили документ с обоснованием решения. Он будет опубликован CAS. Если спортсмена отстраняют, его репутация и карьера пострадает безвозвратно. Видимо, это основное основание в данном случае.



Это временные меры, по существу дело ещё не рассмотрено, ещё даже не изучена проба “Б”. Запрет на участие может обсуждаться, только когда будет ответ, допинг это или нет. МОК и ВАДА стремятся к всестороннему изучению дела, к расследованию окружения девушки. Если ей всего 15, вряд ли она могла что-то сделать в одиночку без участия окружения. Расследование в отношении окружения будет», — передаёт слова Освальда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.