Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на Олимпиаде

«Считаю, что меня сегодня просто засудили. Это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать. Его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов», — сказала Таталина в эфире «Матч ТВ».