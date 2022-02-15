Швейцарская горнолыжница Зутер выиграла золото в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине
Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине.
Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине.
Серебряным призером стала итальянка София Годжа, бронзовую медаль получила ее соотечественница Надя Делаго.
Золотая медаль Зутер стала пятой для сборной Швейцарии на Олимпиаде в Пекине. Благодаря этому команда вышла на восьмое место в медальном зачете, опередив Россию (4 золотые, 6 серебряных, 8 бронзовых наград).
Горные лыжи. Яньцин (Китай). Олимпийские игры-2022. Женщины. Скоростной спуск.