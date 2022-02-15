Федерация фристайла России обратится в FIS из-за низких оценок Таталиной

Во вторник Таталина заняла четвертое место в соревнованиях по слоупстайлу на Олимпиаде, набрав 75,51 балла. Победила Матильда Гремо (Швейцария) — 86,56. Второй стала Эйлин Гу (Китай) — 86,23. Третье место заняла Келли Сильдару (Эстония) — 82,06.

Читайте также Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на Олимпиаде

«Третий заезд у Насти по сложности прыжков и исполнению был лучше, чем у ее конкуренток с более высокими оценками. В международном фристайле, кроме дисциплины ски-кросс, невозможно опротестовывать результаты, но мы подготовим аналитическую справку и направим обращение в FIS, которая формирует судейские бригады. Мы выразим свое несогласие с оценками Таталиной. Мы с тренерами уже анализировали выступления конкуренток. Сошлись во мнении, что нам поставили более низкие оценки», — заявил Курашов РИА Новости.