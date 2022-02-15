Бронзовая эстафета и лидерство Валиевой: итоги дня в Пекине

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Австрийская сноубордистка Анна Гассер одержала победу в дисциплине биг-эйр. Серебро завоевала представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт, бронза досталась японке Кокомо Мурасе. Россиянка Екатерина Косова не пробилась в финал.

В слоупстайле у фристайлисток первенствовала швейцарка Матильда Гремо. Серебро у китаянки Эйлин Гу, бронзовым призером стала эстонка Келли Силдару. Россиянка Анастасия Таталина заняла четвертое место. Ксения Орлова не прошла квалификацию.

Горнолыжница из Швейцарии Коринн Зутер стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске. На втором месте финишировала итальянка София Годжа, бронзу выиграла ее соотечественница Надя Делаго. Россиянка Юлия Плешкова стала 20-й.

Мужская сборная России по керлингу со счетом 5:12 уступила Норвегии. Это поражение стало четвертым для российских керлингистов на Играх в Пекине. Женская сборная России обыграла команду Китая со счетом 11:5, одержав свою первую победу на этой Олимпиаде.

Сноубордист из Китая Су Имин первенствовал в биг-эйре. Серебряным призером стал канадец Макс Парро, бронзу завоевал японец Хироаки Кунитакэ. Российский сноубордист Владислав Хадарин не пробился в решающую стадию.

Определился соперник сборной России по хоккею по ¼ финала. Им стала сборная Дании, которая в матче раунда плей-офф обыграла Латвию. Встреча пройдет 16 февраля и начнется в 9:00 мск.

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете 4×7.5 км. Российская команда, которую представляли Саид Каримулла Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, уверенно лидировала перед последним огневым рубежом, но неудачная стрельба отбросила российских биатлонистов на третье место. Победу одержала сборная Норвегии, серебряные медали завоевали французские биатлонисты.

Российские конькобежки Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина в бронзовом финале командной гонки уступили сборной Нидерландов и остались без медалей. Олимпийскими чемпионками стали канадки, в золотом финале победившие сборную Японии.

Мужская сборная России стала серебряным призером в командной гонке конькобежцев. Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в борьбе за золото уступили сборной Норвегии. Бронзовыми призерами стали конькобежцы из США.

Лучшим в двоеборье стал норвежец Йорген Гробак. Серебро завоевал его соотечественник Йенс Лураас Офтебро. Бронзовым призером стал японец Акито Ватабе. Россияне Вячеслав Барков, Артем Галунин и Самир Мастиев заняли 41-е, 42-е и 46-е места соответственно.

Стартовали соревнования фигуристок-одиночниц. Россиянка Камила Валиева лидирует после короткой программы с 82.16 балла. Второе и место также занимает российская фигуристка, Анна Щербакова, набравшая 80.20 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова располагается на четвертом месте с 74.60 балла.

Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис одержали победу в соревнованиях двое. Серебряные и бронзовые медали также завоевали немецкие экипажи. Россияне Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли 8-е место. Максим Андрианов и Владислав Жаровцев не пробились в финальную четвертую попытку.

По итогам дня сборная России занимает 9-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 20 медалей: 4 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых.

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