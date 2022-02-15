На Олимпиаде пришлось эвакуировать горнолыжницу из-за серьезной травмы
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Французская горнолыжница Камилла Черутти допустила ошибку, приведшую к падению на трассе скоростного спуска на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Французская горнолыжница Камилла Черутти допустила ошибку, приведшую к падению на трассе скоростного спуска на Олимпийских играх в Пекине.
Француженка упала на одном из виражей и сильно кричала во время падения на трассе. Соревнования были прерваны пока шла эвакуация спортсменки с трассы, кадры которой не показывали в телетрансляции.
Черутти 23 года, в прошлом году она выиграла национальный чемпионат в супергиганте. Скоростной спуск является самой быстрой дисциплиной в горнолыжном спорте, в пиковых точках трассы скорость спортсменов может превышать 120 км/ч.