Китайский сноубордист Су Имин стал олимпийским чемпионом в биг-эйре
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Китайский сноубордист Су Имин завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр.
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Китайский сноубордист Су Имин завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр.
Су Имин по сумме двух лучших попыток в финале показал результат 182,50 балла. Второе место занял норвежец Монс Ройсланд (171,25), замкнул тройку лучших олимпийский чемпион Игр-2022 в слоупстайле канадец Макс Парро (170,25).
Су Имину 17 лет. Ранее на Играх в столице Китая он выиграл серебро в слоупстайле.