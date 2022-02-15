Определился соперник российских хоккеистов по четвертьфиналу на Олимпиаде
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Мужская сборная Дании по хоккею переиграла команду Латвии в раунде плей-офф олимпийского турнира в Пекине.
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Мужская сборная Дании по хоккею переиграла команду Латвии в раунде плей-офф олимпийского турнира в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу датчан, у которых отличились Мортен Поульсен (13-я минута), Юлиан Якобсен (37) и Маркус Лауридсен (42). В составе латвийцев шайбы забросил Лаурис Дарзиньш (17, 22).
В четвертьфинале датчане сыграют с россиянами, встреча пройдет 16 февраля. Сборная России является действующим чемпионом олимпийского турнира. На групповом этапе россияне переиграли датчан со счетом 2:0.