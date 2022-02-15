Российские конькобежцы с рекордом ОИ вышли в финал командной гонки преследования на Играх

В полуфинале их соперниками были представители США. Россияне преодолели дистанцию на 0,43 секунды быстрее, побив олимпийский рекорд. Теперь он составляет 3.36,62.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.