Белорусы провалили эстафету на Олимпиаде в Китае

Выиграла гонку команда Норвегии, второй пришла к финишу Франция, третьей — Россия. Белорусы отстали от победителей на 1 минуту 59 секунд.

В белорусской команде первым на дистанцию ушел Никита Лобастов. Он вторым передал эстафету Дмитрию Лазовскому, тот в свою очередь третьим передал Максиму Воробью. Первую стрельбу Воробей отработал чисто, однако на «стойке» промахнулся пять раз и ушел на два штрафных круга, растеряв преимущество. Свою эстафету он передавал Смольскому на 10-м месте — Антон смог отыграть две позиции.

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Сборная России, которая практически все этапы шла на первом месте, на последнем огневом рубеже лишилась всех шансов на золото: россиянин с белорусскими корнями Эдуард Латыпов промахнулся пять раз, однако сумел прийти к финишу третьим.

Напомним, сегодняшнюю эстафету организаторы перенесли на пару часов из-за сильного мороза, вполне вероятно, что такая же судьба ждет и женскую эстафетную гонку. Кто побежит от белорусской команды, пока неизвестно, составы будут названы позже.

Какие гонки остались у белорусов?

Помимо женской эстафеты, которая пройдет 16 февраля, у белорусов будут еще две гонки в биатлоне — масс-старты у мужчин (18 февраля) и женщин (19 февраля).