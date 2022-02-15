Белорусы провалили эстафету на Олимпиаде в Китае
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по биатлону финишировала на восьмой позиции после олимпийской эстафеты в Пекине, сообщает Sputnik.
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по биатлону финишировала на восьмой позиции после олимпийской эстафеты в Пекине, сообщает Sputnik.
Выиграла гонку команда Норвегии, второй пришла к финишу Франция, третьей — Россия. Белорусы отстали от победителей на 1 минуту 59 секунд.
В белорусской команде первым на дистанцию ушел Никита Лобастов. Он вторым передал эстафету Дмитрию Лазовскому, тот в свою очередь третьим передал Максиму Воробью. Первую стрельбу Воробей отработал чисто, однако на «стойке» промахнулся пять раз и ушел на два штрафных круга, растеряв преимущество. Свою эстафету он передавал Смольскому на 10-м месте — Антон смог отыграть две позиции.
Сборная России, которая практически все этапы шла на первом месте, на последнем огневом рубеже лишилась всех шансов на золото: россиянин с белорусскими корнями Эдуард Латыпов промахнулся пять раз, однако сумел прийти к финишу третьим.
Напомним, сегодняшнюю эстафету организаторы перенесли на пару часов из-за сильного мороза, вполне вероятно, что такая же судьба ждет и женскую эстафетную гонку. Кто побежит от белорусской команды, пока неизвестно, составы будут названы позже.
Помимо женской эстафеты, которая пройдет 16 февраля, у белорусов будут еще две гонки в биатлоне — масс-старты у мужчин (18 февраля) и женщин (19 февраля).
Сейчас в копилке у отечественных биатлонистов одна медаль — «серебро» в индивидуальной гонке завоевал биатлонист Антон Смольский. В спринте спортсмен стал 10-м, в пасьюте — 14-м.