Эдуард Латыпов разрыдался после своего провала в эстафете на Олимпиаде
Российский биатлонист Эдуард Латыпов эмоционально отреагировал на своё провальное выступление в концовке эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.
Российский биатлонист Эдуард Латыпов эмоционально отреагировал на своё провальное выступление в концовке эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.
Он уверенно лидировал перед последней стойкой, но не сумел закрыть две мишени, использовав все три дополнительных патрона.
Латыпов отправился на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим. Сразу после финиша Эдуард упал и разрыдался.
Золото в эстафете выиграла Норвегия, серебро завоевала Франция.