Канадские конькобежки с рекордом ОИ завоевали золото в командной гонке преследования

В финале их соперницами были японки Аяно Сато, Михо Такаги и Нана Такаги. Канадки преодолели дистанцию на 11,03 секунды быстрее и побили олимпийский рекорд, который теперь составляет 2.53,44.

Ранее российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина не смогли одержать победу в бронзовом финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В сражении за третье место их соперницами были представительницы Нидерландов. Нидерландки преодолели дистанцию на 1,79 секунды быстрее.