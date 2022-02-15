Канадские конькобежки с рекордом ОИ завоевали золото в командной гонке преследования

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
11
6
7
2Германия
8
5
2
9Россия
4
7
9
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
11:40скороЧехияШвейцария
Фигурное катание. Женщины
13:00скороЖенщины. Женщины. Короткая программа
Двоеборье. Мужчины
14:00скороК-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Фристайл. Мужчины
14:00скороАкробатика. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 10
15:05скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 10
15:05скороИталияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 10
15:05скороНорвегияКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 10
15:05скороРоссияКанада
Бобслей. Мужчины
15:15скороДвойка. Мужчины. 3-й заезд
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
16:10скороКанадаКитай
Бобслей. Мужчины
16:50скороДвойка. Мужчины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКанадаСША
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороШвейцарияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКитайВеликобритания
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Мужчины
16.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороСШАСловакия
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 2-я попытка
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороКитайШвейцария
12:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Канадские конькобежки с рекордом ОИ завоевали золото в командной гонке преследования

Канадские конькобежки Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман завоевали золотые медали в командной гонке преследования на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В финале их соперницами были японки Аяно Сато, Михо Такаги и Нана Такаги. Канадки преодолели дистанцию на 11,03 секунды быстрее и побили олимпийский рекорд, который теперь составляет 2.53,44.

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Ранее российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина не смогли одержать победу в бронзовом финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В сражении за третье место их соперницами были представительницы Нидерландов. Нидерландки преодолели дистанцию на 1,79 секунды быстрее.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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