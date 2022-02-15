Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде

Победа над китаянками стала первой для российской команды в семи матчах олимпийского турнира. Сборная России занимает десятое место в турнирной таблице предварительного этапа, ранее потеряв шансы на выход в полуфинал. В следующем матче россиянки встретятся с командой Швеции 16 февраля.