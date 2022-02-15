Вся боль мужской эстафеты в одном кадре. Тренер по стрельбе в ужасе от работы Латыпова

Мужская биатлонная эстафета на Олимпиаде в Пекине вряд ли могла сложиться для России более драматично. Мы шикарно начали: Карим Халили создал небольшой, но комфортный отрыв от преследователей. Следом на трассу вышел Александр Логинов, продемонстрировавший как шикарный лыжный ход, так и великолепную стрельбу.

Отрыв продолжал расти и после того, как эстафету принял Максим Цветков. Наши парни практически не промахивались, что позволяло чувствовать себя достаточно уверенно перед заключительным этапом.

Олимпиада в Пекине: все чемпионы 15 февраля 7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Олимпиада в Пекине: все чемпионы 15 февраля

Операторы гонки регулярно наводили камеры на тренера сборной России по стрельбе Максима Максимова, который сдержанно радовался после каждого удачного рубежа от своих подопечных. Завершать эстафету должен был Эдуард Латыпов, набравший в Пекине неплохую форму. Биатлонист, на которого выпал огромный груз ответственности, начал этап за здравие: держал хороший темп и без единой ошибки отстрелялся на лёжке. У Эдуарда была почти минута преимущества перед соперниками — всё зависело от последней стрельбы.

И тут началась настоящая спортивная трагедия. Латыпов первым же патроном попал лишь в габарит, не сумев закрыть мишень. Следом Эдуард тут же промахнулся ещё дважды, очевидно, не совладав с нервами. После одного попадания пошли ещё промахи: всего Латыпов промазал целых пять раз, что привело к двум штрафным кругам. Шансы на золото были потеряны, и тут камера снова выхватила Максимова — тренер в ужасе схватился за лицо и печально закрыл глаза. В этом кадре выразилась, пожалуй, вся боль болельщиков, смотревших эстафету.