Пекин-2022: самая драматичная Олимпиада в истории

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Пекин-2022: самая драматичная Олимпиада в истории

Олимпийские игры подошли к концу. Самое время вспомнить главные победы, промахи и интриги, которыми мы жили на протяжении двух с половиной недель.

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Олимпийские игры в Китае все-таки состоялись, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения. Спортсменам пришлось соперничать не только друг с другом, но и с внешними обстоятельствами. Возможно, из-за этого на Играх-2022 было так много спортивных и человеческих драм — особенно у российских спортсменов: от биатлона до фигурного катания.

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Перед Олимпиадой в Пекине основные поводы для переживания были связаны со строгими ковид-протоколами в Китае. Спортсменов с положительными тестами ждала изоляция, поэтому все старались избежать вируса, насколько это только возможно. Мужская хоккейная сборная даже полетела отдельным самолетом. Увы, меры предосторожности не помогли нашим хоккеисткам. Несколько игроков попали в больницу, вся команда была изолирована после прилета и даже не могла толком потренироваться. Апогея вся эта ситуация достигла в матче с Канадой: его сначала задержали на час, а потом заставили обе сборные и судей выйти на лед в масках. Впервые в истории хоккея! В такой ситуации вылет в ¼ финала от Швейцарии не стал сюрпризом.

Не повезло и биатлонистке Валерии Васнецовой. Ей на изоляции пять дней подряд приносили скудную еду в номер, а выйти и заменить ее было нельзя. Спас только журналист из Швейцарии, живший по соседству, он передавал фрукты и шоколад. На Олимпиаде Васнецова в итоге так и не выступила.

Если говорить о спортивных выступлениях, то тон нашему выступлению на этой Олимпиаде задали лыжники.

Непряева выиграла серебро в скиатлоне, принеся России первую медаль на Зимних Играх-2022. Дальше — больше. Девушки впервые с 2006 года выиграли эстафету! А потом взяли бронзу в командном спринте. Еще больше радости принесли наши мужчины. Большунов стал королем лыж, выиграв две главных гонки на 30 км и марафон (дистанцию сократили, но из-за погоды она была очень сложной). Всего Александр Великий привезет из Пекина пять медалей, хороши были и его партнеры по сборной Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Отличились и наши летающие лыжники. Прыгуны с трамплина выиграли первую медаль за 54 года! В командном миксте наши прыгуны с трамплина — Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов — сотворили историю.

Красавицы-чемпионки: кто принес России золото Игр
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Красавицы-чемпионки: кто принес России золото Игр

С победы начали и наши фигуристы. Золото в командном турнире было нам практически гарантировано, и, казалось, что все идет по плану. Но именно здесь случилась завязка самой большой драмы (а то и трагедии) на этой Олимпиады. В СМИ попала информация о подозрительной пробе Камилы Валиевой, из-за этого не было награждения призеров, а над самой российской фигуристкой нависла грозная туча.

На протяжении нескольких дней не ясно было, позволят ли Камиле выступить в одиночном соревновании — можно только представить, что творилось на душе у 15-летней спортсменки. После долгих разбирательств Валиевой все-таки разрешили выйти на лед, она лидировала после короткой программы, но в произвольной нервы не выдержали. Два падения — и она оказалась только четвертой! А ведь уже сейчас Камилу называли чуть ли не лучшей фигуристкой в истории фигурного катания.

Тут же случилась катастрофа с Александрой Трусовой. Она пошла на риск и первой в мире чисто прыгнула пять четверных, но этого не хватило для золота! Александра разрыдалась прямо перед камерами и выдала очень сильные эмоции. О первом месте Щербаковой многие даже как-то и позабыли, а ведь это тоже был великий прокат. Браво, Аня! К титулу чемпионки мира она добавила олимпийское золото.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
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Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой

Не обошлось без драмы и в биатлоне. Российская четверка отлично проводила эстафету, и перед последней стрельбой Эдуард Латыпов вез соперникам 40−50 секунд. Казалось бы, запас такой, что его невозможно растерять. Но… это биатлон. И нервы. Два штрафных круга Латыпова (пять промахов!) оставили Россию только с бронзой. После такого спортсмену можно пожелать лишь не сломаться, страшно представить, какое давление он теперь будет чувствовать на важных стартах.

Были на Олимпиаде и добрые истории. Многие помнят Вика Уайлда — американский сноубордист стал выступать за Россию еще перед Сочи-2014 и выиграл там сразу два золота. Путь Уайлда в Пекин был тернист: возраст, травмы, конкуренция… Но Вик показал чемпионский характер: не просто выступил в Китае, но и взял здесь бронзу! И сразу завершил карьеру. Вик Уайлд, спасибо от российских болельщиков!

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К сожалению, российским хоккеистам не удалось защитить чемпионский титул, завоеванный на Играх-2018 в Южной Корее. Наша команда пробилась в финал и даже вела в счете с Финляндией, но в итоге все-таки уступила.

Теперь российские спортсмены возвращаются на родину (а кто-то уже успел вернуться). Всех их ждет осмысление и осознание того, что же все-таки случилось на этой очень странной, может быть, самой странной Олимпиаде в истории. Победителей и призеров ждут награды и торжественные приемы, но не стоит забывать и о тех, кому не хватило совсем чуть-чуть до медалей, как, например, нашим конькобежцам и шорт-трекистам (хотя и они улетают из Пекина не с пустыми руками!). Не стоит забывать и о тех, с кем случились срывы — всем им нужна наша поддержка, только так они станут сильнее и смогут выступить лучше на следующих соревнованиях. Послать лучи добра и поддержать наших спортсменов можно в социальных сетях с хэштегом #wewillROCyou.

Андрей Санталов

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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