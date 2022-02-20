Пекин-2022: самая драматичная Олимпиада в истории

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Олимпийские игры в Китае все-таки состоялись, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения. Спортсменам пришлось соперничать не только друг с другом, но и с внешними обстоятельствами. Возможно, из-за этого на Играх-2022 было так много спортивных и человеческих драм — особенно у российских спортсменов: от биатлона до фигурного катания.

Перед Олимпиадой в Пекине основные поводы для переживания были связаны со строгими ковид-протоколами в Китае. Спортсменов с положительными тестами ждала изоляция, поэтому все старались избежать вируса, насколько это только возможно. Мужская хоккейная сборная даже полетела отдельным самолетом. Увы, меры предосторожности не помогли нашим хоккеисткам. Несколько игроков попали в больницу, вся команда была изолирована после прилета и даже не могла толком потренироваться. Апогея вся эта ситуация достигла в матче с Канадой: его сначала задержали на час, а потом заставили обе сборные и судей выйти на лед в масках. Впервые в истории хоккея! В такой ситуации вылет в ¼ финала от Швейцарии не стал сюрпризом.

Не повезло и биатлонистке Валерии Васнецовой. Ей на изоляции пять дней подряд приносили скудную еду в номер, а выйти и заменить ее было нельзя. Спас только журналист из Швейцарии, живший по соседству, он передавал фрукты и шоколад. На Олимпиаде Васнецова в итоге так и не выступила.

Если говорить о спортивных выступлениях, то тон нашему выступлению на этой Олимпиаде задали лыжники.

Непряева выиграла серебро в скиатлоне, принеся России первую медаль на Зимних Играх-2022. Дальше — больше. Девушки впервые с 2006 года выиграли эстафету! А потом взяли бронзу в командном спринте. Еще больше радости принесли наши мужчины. Большунов стал королем лыж, выиграв две главных гонки на 30 км и марафон (дистанцию сократили, но из-за погоды она была очень сложной). Всего Александр Великий привезет из Пекина пять медалей, хороши были и его партнеры по сборной Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Отличились и наши летающие лыжники. Прыгуны с трамплина выиграли первую медаль за 54 года! В командном миксте наши прыгуны с трамплина — Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов — сотворили историю.

Красавицы-чемпионки: кто принес России золото Игр 17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Красавицы-чемпионки: кто принес России золото Игр

С победы начали и наши фигуристы. Золото в командном турнире было нам практически гарантировано, и, казалось, что все идет по плану. Но именно здесь случилась завязка самой большой драмы (а то и трагедии) на этой Олимпиады. В СМИ попала информация о подозрительной пробе Камилы Валиевой, из-за этого не было награждения призеров, а над самой российской фигуристкой нависла грозная туча.

На протяжении нескольких дней не ясно было, позволят ли Камиле выступить в одиночном соревновании — можно только представить, что творилось на душе у 15-летней спортсменки. После долгих разбирательств Валиевой все-таки разрешили выйти на лед, она лидировала после короткой программы, но в произвольной нервы не выдержали. Два падения — и она оказалась только четвертой! А ведь уже сейчас Камилу называли чуть ли не лучшей фигуристкой в истории фигурного катания.

Тут же случилась катастрофа с Александрой Трусовой. Она пошла на риск и первой в мире чисто прыгнула пять четверных, но этого не хватило для золота! Александра разрыдалась прямо перед камерами и выдала очень сильные эмоции. О первом месте Щербаковой многие даже как-то и позабыли, а ведь это тоже был великий прокат. Браво, Аня! К титулу чемпионки мира она добавила олимпийское золото.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой 25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой

Не обошлось без драмы и в биатлоне. Российская четверка отлично проводила эстафету, и перед последней стрельбой Эдуард Латыпов вез соперникам 40−50 секунд. Казалось бы, запас такой, что его невозможно растерять. Но… это биатлон. И нервы. Два штрафных круга Латыпова (пять промахов!) оставили Россию только с бронзой. После такого спортсмену можно пожелать лишь не сломаться, страшно представить, какое давление он теперь будет чувствовать на важных стартах.

Были на Олимпиаде и добрые истории. Многие помнят Вика Уайлда — американский сноубордист стал выступать за Россию еще перед Сочи-2014 и выиграл там сразу два золота. Путь Уайлда в Пекин был тернист: возраст, травмы, конкуренция… Но Вик показал чемпионский характер: не просто выступил в Китае, но и взял здесь бронзу! И сразу завершил карьеру. Вик Уайлд, спасибо от российских болельщиков!

К сожалению, российским хоккеистам не удалось защитить чемпионский титул, завоеванный на Играх-2018 в Южной Корее. Наша команда пробилась в финал и даже вела в счете с Финляндией, но в итоге все-таки уступила.

Теперь российские спортсмены возвращаются на родину (а кто-то уже успел вернуться). Всех их ждет осмысление и осознание того, что же все-таки случилось на этой очень странной, может быть, самой странной Олимпиаде в истории. Победителей и призеров ждут награды и торжественные приемы, но не стоит забывать и о тех, кому не хватило совсем чуть-чуть до медалей, как, например, нашим конькобежцам и шорт-трекистам (хотя и они улетают из Пекина не с пустыми руками!). Не стоит забывать и о тех, с кем случились срывы — всем им нужна наша поддержка, только так они станут сильнее и смогут выступить лучше на следующих соревнованиях. Послать лучи добра и поддержать наших спортсменов можно в социальных сетях с хэштегом #wewillROCyou.