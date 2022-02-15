Российские конькобежцы проиграли в финале командной гонки преследования на ОИ-2022

В финале их соперниками были представители Норвегии. Норвежцы преодолели дистанцию на 2,39 секунды быстрее.

Ранее российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина не смогли одержать победу в бронзовом финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В сражении за третье место их соперницами были представительницы Нидерландов. Нидерландки преодолели дистанцию на 1,79 секунды быстрее.