Эдуард Латыпов: то ли плакать, то ли радоваться — непонятно

«Давило ли психологически? Я об этом не думал. Просто делал свою работу, она не получилась вовсе. Это биатлон, он не такой лёгкий. Нужно сделать выводы и двигаться дальше. Каминский сказал, что для меня это трагедия? Ну как трагедия… Неприятно в такой ситуации, когда ребята справляются, не удержать первую позицию. Надо это пережить. У нас есть медаль, и это многого стоит.



Мне была приятна поддержка команды в эту самую минуту, когда они подбежали на финише. Это самое нужно и дорогое, которое помогает убрать негативные мысли и начать думать более спокойно. Это помогает уйти в хорошую сторону. Я отработал лёжа на отлично, самочувствие до лёжки было хорошее, потом постепенно становилось не очень. Я старался максимально мобилизовать себя, но не получилось.



Было психологически тяжело во время стрельбы, но получилось как получилось. Самое главное, что мы на пьедестале. Конечно, у меня были на финише слёзы. Как по-другому в себе держать? Это обидно. Естественно, что есть радость от медали на Олимпиаде — для каждого это за радость. Мы боролись за золото, поэтому тут смешанные чувства: то ли плакать, то ли радоваться — непонятно. В любом случае, я недоволен своим этапом, но и доволен, что у нас есть медаль», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.