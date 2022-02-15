Швейцарские хоккеисты обыграли чехов и вышли в четвертьфинал Олимпиады
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Мужская сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Чехии в раунде плей-офф олимпийского турнира в Пекине.
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Мужская сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Чехии в раунде плей-офф олимпийского турнира в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Андрес Амбюль (15-я минута), Киллиан Мотте (16), Денис Мальгин (30) и Рафаэль Диас (55). У чехов шайбы забросили Лукаш Клок (11) и Роман Червенка (56).
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал олимпийского турнира, где встретится с командой Финляндии. Матч пройдет в среду.