Швейцарские хоккеисты обыграли чехов и вышли в четвертьфинал Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Андрес Амбюль (15-я минута), Киллиан Мотте (16), Денис Мальгин (30) и Рафаэль Диас (55). У чехов шайбы забросили Лукаш Клок (11) и Роман Червенка (56).