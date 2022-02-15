Норвежец Гробак стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Норвежец Йорген Гробак завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с большого трамплина + гонка на 10 км) на Олимпийских играх в Пекине.

На финише лыжной гонки Гробак показал результат 27 минут 13,3 секунды. Второе место занял его соотечественник Йенс Офтебру (27.13,7), третьим стал японец Акито Ватабэ (27.13,9).

Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, занявший 41-е место с результатом 32 минуты 56,9 секунды. Артем Галунин стал 42-м (33.22,2), Самир Мастиев — 46-м (36.07,4).

Гробаку 30 лет, золото Олимпиады в Пекине стало третьим в его карьере. На Играх в Сочи норвежец завоевал две золотые медали (большой трамплин + гонка на 10 км; эстафета), на Олимпиаде 2018 года он выиграл серебро в эстафете, на Играх в Пекине ранее завоевал серебро (нормальный трамплин + гонка на 10 км). Также он является двукратным чемпионом мира в командном первенстве.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 12 золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград. Вторыми идут немцы (восемь золотых, пять серебряных, две бронзовые медали), третьими — американцы (7−6−4). Сборная России занимает девятое место (4−7−9). По общему числу наград лидируют норвежцы (26), россияне занимают второе место (20).