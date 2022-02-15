Лещенко, Алимбекова, Кручинкина и Сола выступят в женской биатлонной эстафете ОИ

На первом этапе выступит Ирина Лещенко, у нее эстафету примет еще одна олимпийская чемпионка ОИ-2018 Динара Алимбекова, вслед за ней на лыжню уйдет Елена Кручинкина, а финишировать будет Анна Сола. Четыре года назад в Пхенчхане белорусские биатлонистки Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Динара Алимбекова и Ирина Лещенко (Кривко) выиграли олимпийскую эстафетную гонку.