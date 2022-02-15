Сборная Японии впервые в истории завоевала 14 медалей на зимних Олимпийских играх

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Японии завоевала на зимних Олимпийских играх в Пекине 14 медалей, что стало для команды рекордом по числу наград на одной зимней Олимпиаде.

Рекордную, 14-ю медаль японской команде принес Акито Ватабэ, ставший третьим в соревнованиях по лыжному двоеборью. До этого наилучший результат японская сборная демонстрировала на Играх 2018 года, прошедших в Пхёнчхане (13 медалей).

Олимпиада в Пекине: все чемпионы 15 февраля 8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Олимпиада в Пекине: все чемпионы 15 февраля

Сборная Японии в медальном зачете Игр в Пекине занимает 12-е место, в активе команды две золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград. В Пхёнчхане японские спортсмены выиграли четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.