«Задолбали эти астматики»: Васильев — о победе норвежцев в эстафете
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о результатах мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о результатах мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.
Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. Латыпов, бежавший на четвертом этапе, допустил два промаха на финальном огневом рубеже и упустил лидерство в гонке.
«Норвежцам сегодня повезло. Две минуты проигрывали, и Кристиансен из пяти на последнем рубеже сработал. Конечно, удача, но везет сильнейшим. Они сегодня сильнейшие. Но я был бы рад, если бы французы выиграли. Лучше они, чем эти астматики. Задолбали уже! Со шприцами бегают, которые из всех карманов торчат», — приводит слова Васильева Sport24.
Васильев дважды становился олимпийским чемпионом в мужской эстафете в составе сборной СССР.