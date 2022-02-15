«Задолбали эти астматики»: Васильев — о победе норвежцев в эстафете

«Норвежцам сегодня повезло. Две минуты проигрывали, и Кристиансен из пяти на последнем рубеже сработал. Конечно, удача, но везет сильнейшим. Они сегодня сильнейшие. Но я был бы рад, если бы французы выиграли. Лучше они, чем эти астматики. Задолбали уже! Со шприцами бегают, которые из всех карманов торчат», — приводит слова Васильева Sport24.