Тарьей Бё отреагировал на промахи Латыпова в эстафете на Олимпиаде

Во вторник россияне заняли третье место. Латыпов бежал последний этап. Он лидировал с преимуществом почти в минуту перед последним огневым рубежом, но допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга, упустив первое место. Норвежцы выиграли золото, Тарьей Бё бежал на втором этапе эстафеты.

«Какая драма. Все спортсмены могут пройти через это. Худшее чувство. Латыпов, ты вернешься», — написал Тарьей Бё в инстаграме.