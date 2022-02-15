Тарьей Бё отреагировал на промахи Латыпова в эстафете на Олимпиаде
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Тарьей Бё поддержал россиянина Эдуарда Латыпова после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.
Во вторник россияне заняли третье место. Латыпов бежал последний этап. Он лидировал с преимуществом почти в минуту перед последним огневым рубежом, но допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга, упустив первое место. Норвежцы выиграли золото, Тарьей Бё бежал на втором этапе эстафеты.
«Какая драма. Все спортсмены могут пройти через это. Худшее чувство. Латыпов, ты вернешься», — написал Тарьей Бё в инстаграме.
Латыпову 27 лет, он завоевал три олимпийские медали на Играх в Пекине. Ранее россиянин стал третьим в смешанной эстафете и гонке преследования.