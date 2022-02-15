Латыпов — мужик. Эта драма сделает его только сильнее

Фейспалм тренера Максима Максимова, когда он во время стрельбы Эдика закрыл лицо варежкой, войдет в историю. Один из выстрелов нашего финишера ушел настолько в сторону от мишени, что вообще еле попал в установку. В этот момент Максимов, очевидно, все и понял. Латыпов уже второй раз на этой Олимпиаде на последней стрельбе упускает золото. Но если в личной гонке это просто обидно, то в эстафете, имея минутный отрыв, — настоящая трагедия.

Напускное спокойствие

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После финиша Латыпова мы, в принципе, были готовы ко всему. Что Эдик спрячется от журналистов и уйдет переживать в боксы. Или пошлет всех желающих задавать вопросы по известному адресу. Его коллеги тут уже проделывали подобное в куда менее острых ситуациях.

Но Латыпов не просто вышел к прессе. Он провел в микст-зоне добрых полчаса, на ледяном ветру отвечая по сотому разу на одни и те же вопросы. Казался абсолютно спокойным, выдержанным, корректным. Чтобы так себя вести после главной трагедии в карьере, нужно быть настоящим профи. Латыпов, который всего второй сезон на таком уровне, уже настоящий профессионал. Многим и десятка лет на Кубке мира не хватит, чтобы таким стать.

Спокойствие Эдика, конечно, напускное. Просто он не тот человек, кто будет показывать эмоции на публике, тем более негативные. Но как же круто, что в этот момент команда на его стороне. Хотя у ребят это был, скорее всего, главный шанс в жизни стать олимпийскими чемпионами. У Логинова с Цветковым, скорее всего, финальная Олимпиада. Самый красивый конец карьеры был всего в одном рубеже. Но парни кидаются снимать лыжи с Латыпова и не говорят ему ни единого плохого слова. Потому что все понимают: на его месте мог оказаться каждый.

Без ошибок не бывает

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Таких вот тотальных провалов в истории спорта, на самом деле, полно. Причем часто случались они с великими, слабых спортсменов на финальные этапы не ставят. Норвежец Эмиль Хегле Свендсен точно так же запорол последнюю «стойку» на четвертом эстафетном этапе в Сочи-2014, оставив свою команду вообще без медалей. Лыжник Сергей Устюгов на эстафете чемпионата мира-2019 без вариантов уступил норвежцу Клебо и еле дошел до финиша из-за болей в боку.

Теперь Свендсен — легенда биатлона, а Устюгов финишировал в олимпийской эстафете с флагом и в гордом одиночестве. «Это спорт, тут без ошибок не бывает», — сказал Латыпов после финиша. И пусть сейчас эти слова для него кажутся штампом, но это — правда. Эдик проходит путь, по которому до него ходили десятки великих спортсменов.