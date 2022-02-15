Буртасова: Узнала из интернета, что осталась без эстафеты на Олимпиаде

«Да, мне предложили пробежать масс-старт. Николай Степанович (Загурский, тренер по стрельбе) сказал: “Жень, там собираются люди пробежать. Не хочешь ли ты поучаствовать?” Никакого посыла не было, что по этой гонке как-то будет оцениваться мое состояние, что это какой отбор, что как-то повлияет. Нет. Я сказала, что у меня есть план, написанный (тренером Евгением) Куваевым, по которому я готовлюсь весь сезон», — цитирует Буртасову «Матч ТВ».