Буртасова: Узнала из интернета, что осталась без эстафеты на Олимпиаде

Ранее глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил в своем Telegram-канале, что Буртасова отказалась принять участие в тренировочном забеге перед оглашением состава на эстафету.
«Да, мне предложили пробежать масс-старт. Николай Степанович (Загурский, тренер по стрельбе) сказал: “Жень, там собираются люди пробежать. Не хочешь ли ты поучаствовать?” Никакого посыла не было, что по этой гонке как-то будет оцениваться мое состояние, что это какой отбор, что как-то повлияет. Нет. Я сказала, что у меня есть план, написанный (тренером Евгением) Куваевым, по которому я готовлюсь весь сезон», — цитирует Буртасову «Матч ТВ».
«Как восприняла новость о составе? Ожидаемо. Но можно было бы и сказать, что я не бегу, а не из интернета мне узнавать об этом», — добавила биатлонистка.
Ранее стало известно, что в женской эстафете выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.