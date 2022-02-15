Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Спортсменка получила 82,16 балла за выступление. Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей — японка Каори Сакамото (79,84). Еще одна россиянка Александра Трусова (74,60) занимает четвертое место.

Произвольные программы фигуристки представят 17 февраля.

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира. 17-летняя Трусова — бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y06J5O9t_Lg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), допустил Валиеву до личного турнира Игр в Пекине. Одним из важных факторов стал статус защищенной спортсменки, который присваивается несовершеннолетним атлетам. Однако МОК заявил, что в случае ее попадания на пьедестал церемония награждения проводиться не будет.