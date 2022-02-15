Тарасова отреагировала на победу Валиевой в короткой программе на Олимпиаде-2022

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
12
7
7
2Германия
9
6
3
9Россия
4
7
9
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКанадаСША
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороШвейцарияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКитайВеликобритания
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Мужчины
16.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороСШАСловакия
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 2-я попытка
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороКитайШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороВеликобританияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороИталияДания
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. 2-й полуфинал
Биатлон. Женщины
16.02скороЭстафета. Женщины. 4 х 6 км
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороФинляндияШвейцария
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. Финал
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. Финал
Фристайл. Мужчины
16.02скороАкробатика. Мужчины. Финал
18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасова отреагировала на победу Валиевой в короткой программе на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы у женщин на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

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Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий — японка Каори Сакамото (79,84).

«Все девочки хороши! Красавицы! Места перед произвольной программой распределились так, как надо. Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела её слёзы. Собралась после стольких нервов, всё сделала. Она — гениальная девочка», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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