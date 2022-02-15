Тарасова отреагировала на победу Валиевой в короткой программе на Олимпиаде-2022

«Все девочки хороши! Красавицы! Места перед произвольной программой распределились так, как надо. Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела её слёзы. Собралась после стольких нервов, всё сделала. Она — гениальная девочка», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.