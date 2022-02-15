Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в соревнованиях двоек на Олимпиаде

Золото завоевали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, показавшие по сумме четырех попыток время 3 минуты 56,89 секунды. Вторыми и третьими стали их соотечественники Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (+0,49 секунды) и Кристоф Хафер/Маттиас Зоммер (+1,69) соответственно. Гайтюкевич и Лаптев уступили победителям 2,42 секунды. После второй попытки они занимали третье место и проигрывали экипажу Фридриха 0,94 секунды.

Еще один российский экипаж — Максим Андрианов и Владислав Жаровцев — не смог отобраться в четвертый заезд, показав 25-й результат.