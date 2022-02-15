Черданцев: Фигурное катание невозможно смотреть. Лишний раз понятно, почему футбол самый популярный вид спорта
Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о просмотре соревнований по фигурному катанию.
Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о просмотре соревнований по фигурному катанию.
Женщины представили свои короткие программы на Олимпийских играх в Пекине.
"Фигурное катание совершенно невозможно смотреть. Вообще ничего не понять, если не специалист. Зеленый квадрат, желтый. Почему? Тысячные (тысячные!) балла, то снимают, то начисляют. За что?
Глядя на это, лишний раз отпадают вопросы, почему футбол самый популярный вид спорта. Потому что самый понятный", — написал Черданцев в своем телеграм-канале.