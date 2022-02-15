Черданцев: Фигурное катание невозможно смотреть. Лишний раз понятно, почему футбол самый популярный вид спорта

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Женщины представили свои короткие программы на Олимпийских играх в Пекине.

"Фигурное катание совершенно невозможно смотреть. Вообще ничего не понять, если не специалист. Зеленый квадрат, желтый. Почему? Тысячные (тысячные!) балла, то снимают, то начисляют. За что?