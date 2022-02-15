Норвежские спортсмены лидируют в медальном зачете пекинской Олимпиады

Сегодня белорусские болельщики рассчитывали на успешное выступление мужской команды биатлонистов, но Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский оказались лишь на 8-м месте в эстафете 4×7,5 км. В женском командном турнире по конькобежному спорту белоруски Марина Зуева, Екатерина Слоева и Евгения Воробьева заняли 7-е место.

У лидера медального зачета команды Норвегии сейчас 26 наград (12, 7, 7). Второй идет команда Германии — 18 (9, 6, 3), третье место занимают спортсмены США — 17 (7, 6, 4). Беларусь с двумя серебряными медалями Антона Смольского и Анны Гуськовой находится на 22-м месте медального зачета. На олимпийский пьедестал уже поднимались представители 27 стран.

Всего сегодня было разыграно 9 комплектов наград.

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр.

1. Анна Гассер (Австрия),

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия),

3. Кокомо Мурасе (Япония).

Фристайл. Женщины. Слоупстайл.

1. Матильда Гремо (Швейцария),

2. Гу Айлин (Китай),

3. Келли Силдару (Эстония).

Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск.

1. Коринн Зутер (Швейцария),

2. Софья Годжа (Италия),

3. Надя Делаго (Италия).

Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр.

1. Су Имин (Китай),

2. Монс Ройсланд (Норвегия),

3. Макс Парро (Канада).

Биатлон. Мужчины. Эстафета.

1. Норвегия,

2. Франция,

3. Россия.

Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка.

1. Норвегия,

2. Россия,

3. США.

Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка.

1. Канада,

2. Япония,

3. Нидерланды.

Лыжное двоеборье. Мужчины.

1. Йорген Гробак (Норвегия),

2. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия),

3. Акито Ватабе (Япония).

Бобслей. Мужчины. Двойки.

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия),

2. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр (Германия),