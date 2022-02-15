Российские керлингисты обыграли сборную Канады в матче Олимпиады в Пекине
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Российские керлингисты обыграли команду Канады в матче предварительного этапа олимпийского турнира в Пекине.
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Российские керлингисты обыграли команду Канады в матче предварительного этапа олимпийского турнира в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 7:6 после экстра-энда. В составе сборной России на Играх выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев (запасной).
Российские керлингисты одержали четвертую победу в восьми матчах. Они делят четвертое место с американцами. В заключительном матче предварительного раунда в среду сборная России встретится с командой Великобритании.
Всего в турнире участвуют 10 сборных, которые проводят предварительный раунд в однокруговом формате. Четверка лучших команд выйдет в плей-офф, который начнется со стадии полуфиналов.