Валиева справилась с давлением и выиграла короткую программу. Сакамото вытеснила Трусову из тройки
Итоги первого дня олимпийского турнира одиночниц.
Итоги первого дня олимпийского турнира одиночниц.
На фоне всех событий, что происходили вокруг Камилы Валиевой в последние дни, было очень волнительно за российских фигуристок, которым предстояло выступать в женском турнире Олимпиады. Но наши спортсменки лишний раз доказали: они — самые настоящие профессионалы.
До четвертой разминки ни одна спортсменка не смогла шагнуть за 70 баллов. Американка Мэрайя Белл, хорошо знакомая российскому зрителю, выступила с падением на каскаде тройной флип + тройной тулуп и набрала лишь 65,38. Экс-россиянка Анастасия Губанова откаталась без падений, но баллы получила невысокие — 65,40.
Конечно, особое внимание было приковано к бельгийке Луне Хендрикс, которой в текущем сезоне удавалось обходить россиянок в короткой программе и которая стала на завершившемся чемпионате Европы в Таллине четвертой — сразу за нашими звездами. Однако сегодня Луна выступила хуже, чем могла.
Она допустила ошибку на двойном акселе, одно из вращений и дорожка шагов — на третий уровень. В итоге Хендрикс немного ушла за 70 баллов, набрав 70,09. На «Гран-при» Италии Луна обошла наших фигуристок с суммой 73,52.
Американка Карен Чен выступила примерно на том же уровне, что и в командном турнире — не очень удачно. Сегодня было падение с тройного риттбергера — всего 64,11 по сумме.
Первой на тройной аксель зашла Анастасия Шаботова — еще одна бывшая россиянка. Попытка вышла неудачной — недокрут с падением. К тому же были ошибки и на других элементах. Баллы получились совсем скромные — 48,68.
А вот японка Вакаба Хигучи стала первой, кому аксель сегодня покорился. И первой, кто шагнул за 70 баллов. Вопросов к элементу ультра-си у судей не было. Зато в протоколе отметили недокрут на втором прыжке в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, неясное ребро на тройном флипе, да еще и q на этом же элементе, что означает «прыжок приземлен в четверть». Из-за всего этого баллы были не самыми высокими — всего 73,51.
Еще одна фигуристка, от которой ожидался тройной аксель, была американка Алиса Лью. Но Алиса решила не рисковать, а прыгнуть двойной. Вероятно, было принято решение сделать ставку на чистый прокат. Совсем чисто выступить у Алисы не получилось, как и набрать за 70 баллов — ее сумма равняется всего 69,50.
Кореянка Ен Ю тоже на аксель заходила, однако судьи отметили недокрут на этом элементе. Прыжок ультра-си никак не помог ей хотя бы приблизиться к нашим спортсменкам — она набрала за свое выступление лишь 70,34.
Камила Валиева многое пережила за последние дни. События не могли не отразиться на ней — этой фигуристке всего 15 лет! Последняя тренировка тоже прошла нервно для юной спортсменки — были ошибки.
К сожалению, все это отразилось на ее прокате — была ошибка на тройном акселе — злосчастный степ-аут лишил ее нескольких баллов. Но в остальном — все на высшем уровне.
Все вращения и дорожка шагов — на четвертый уровень. В итоге — 82,16 балла.
После проката Камила расплакалась — уж слишком большой груз свалился на нее. Но даже в такой ситуации Валиева выдала сильный прокат, который стал лучшим. Лучшая оценка за компоненты, лучшая по технике. Действующая чемпионка Европы оправдала свой статус фаворита.
Александра Трусова как истинная максималистка приехала на Олимпиаду с самым боевым настроем. И контентом в том числе. Русская Ракета пошла на риск и вновь попробовала исполнить тройной аксель в короткой программе. К сожалению, злосчастный триксель вновь ей не покорился — он был на слишком низкой высоте и недокручен.
По остальным элементам у судей вопросов практически не возникло — вращения и дорожка на четвертый уровень, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп на плюсы. Разве что на флипе отметили неясное ребро. Несмотря на падение, Александра набрала хорошую сумму баллов за короткую программу — 74,60.
И что примечательно — до Валиевой Трусовой не так далеко, всего 7,56 балла. А это значит, что в произвольной программе, учитывая набор прыжков Александры, можно ожидать настоящую борьбу. Пока Трусова четвертая, но в ее случае это совершенно ничего не значит.
До Щербаковой выступило 28 фигуристок. И никто из них не выдал чистого проката. А Аня выдала — все элементы в плюсовой зоне. Личный рекорд, лучший прокат в сезоне — 80,20 балла.
Все элементы — двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц+тройной тулуп, вращения и дорожка шагов — на высшем уровне. У судей просто не могло возникнуть вопросов ни по одному из элементов — это видно и из протоколов.
В итоге Щербакова — всего в двух баллах от Валиевой. А такого не было очень и очень давно. Наши девочки справились с нервами, с напряженной ситуацией, которая царила вокруг российского спорта все эти дни. Тем интереснее будет смотреть произвольную программу, в которой, кажется, даже появилась интрига.
Сразу после нее на лед вышла японка Каори Сакамото, которая со вторым чистым прокатом дня сумела приблизиться к нашим фигуристкам и с суммой 79,84 встала сразу за Анной Щербаковой. Прыжковый контент — двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип+тройной тулуп вопросов не вызвали у судей. Вращения и дорожка шагов — на четвертый уровень.
На сегодняшний день ей удалось вытеснить из тройки Александру Трусову и опередить ее сразу на 5 баллов. Но понятно, что все по своим местам расставит произвольная программа.
Анастасия Рацкевич