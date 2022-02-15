Валиева справилась с давлением и выиграла короткую программу. Сакамото вытеснила Трусову из тройки

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
12
7
7
2Германия
9
6
3
9Россия
4
7
9
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКанадаСША
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороШвейцарияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКитайВеликобритания
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Мужчины
16.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороСШАСловакия
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 2-я попытка
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороКитайШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороВеликобританияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороИталияДания
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. 2-й полуфинал
Биатлон. Женщины
16.02скороЭстафета. Женщины. 4 х 6 км
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороФинляндияШвейцария
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. Финал
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. Финал
Фристайл. Мужчины
16.02скороАкробатика. Мужчины. Финал
19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валиева справилась с давлением и выиграла короткую программу. Сакамото вытеснила Трусову из тройки

Итоги первого дня олимпийского турнира одиночниц.

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Источник: Спорт-Экспресс

На фоне всех событий, что происходили вокруг Камилы Валиевой в последние дни, было очень волнительно за российских фигуристок, которым предстояло выступать в женском турнире Олимпиады. Но наши спортсменки лишний раз доказали: они — самые настоящие профессионалы.

Конкурентки не смогли навязать борьбу

До четвертой разминки ни одна спортсменка не смогла шагнуть за 70 баллов. Американка Мэрайя Белл, хорошо знакомая российскому зрителю, выступила с падением на каскаде тройной флип + тройной тулуп и набрала лишь 65,38. Экс-россиянка Анастасия Губанова откаталась без падений, но баллы получила невысокие — 65,40.

Фоторепортаж
Российские фигуристки блестяще выступили в короткой программе

Конечно, особое внимание было приковано к бельгийке Луне Хендрикс, которой в текущем сезоне удавалось обходить россиянок в короткой программе и которая стала на завершившемся чемпионате Европы в Таллине четвертой — сразу за нашими звездами. Однако сегодня Луна выступила хуже, чем могла.

Она допустила ошибку на двойном акселе, одно из вращений и дорожка шагов — на третий уровень. В итоге Хендрикс немного ушла за 70 баллов, набрав 70,09. На «Гран-при» Италии Луна обошла наших фигуристок с суммой 73,52.

Американка Карен Чен выступила примерно на том же уровне, что и в командном турнире — не очень удачно. Сегодня было падение с тройного риттбергера — всего 64,11 по сумме.

Аксель не помог конкуренткам

Первой на тройной аксель зашла Анастасия Шаботова — еще одна бывшая россиянка. Попытка вышла неудачной — недокрут с падением. К тому же были ошибки и на других элементах. Баллы получились совсем скромные — 48,68.

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А вот японка Вакаба Хигучи стала первой, кому аксель сегодня покорился. И первой, кто шагнул за 70 баллов. Вопросов к элементу ультра-си у судей не было. Зато в протоколе отметили недокрут на втором прыжке в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, неясное ребро на тройном флипе, да еще и q на этом же элементе, что означает «прыжок приземлен в четверть». Из-за всего этого баллы были не самыми высокими — всего 73,51.

Еще одна фигуристка, от которой ожидался тройной аксель, была американка Алиса Лью. Но Алиса решила не рисковать, а прыгнуть двойной. Вероятно, было принято решение сделать ставку на чистый прокат. Совсем чисто выступить у Алисы не получилось, как и набрать за 70 баллов — ее сумма равняется всего 69,50.

Кореянка Ен Ю тоже на аксель заходила, однако судьи отметили недокрут на этом элементе. Прыжок ультра-си никак не помог ей хотя бы приблизиться к нашим спортсменкам — она набрала за свое выступление лишь 70,34.

Валиева неидеальна, но лучшая

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Камила Валиева многое пережила за последние дни. События не могли не отразиться на ней — этой фигуристке всего 15 лет! Последняя тренировка тоже прошла нервно для юной спортсменки — были ошибки.

К сожалению, все это отразилось на ее прокате — была ошибка на тройном акселе — злосчастный степ-аут лишил ее нескольких баллов. Но в остальном — все на высшем уровне.

Все вращения и дорожка шагов — на четвертый уровень. В итоге — 82,16 балла.

После проката Камила расплакалась — уж слишком большой груз свалился на нее. Но даже в такой ситуации Валиева выдала сильный прокат, который стал лучшим. Лучшая оценка за компоненты, лучшая по технике. Действующая чемпионка Европы оправдала свой статус фаворита.

Трусова не справилась с акселем

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Александра Трусова как истинная максималистка приехала на Олимпиаду с самым боевым настроем. И контентом в том числе. Русская Ракета пошла на риск и вновь попробовала исполнить тройной аксель в короткой программе. К сожалению, злосчастный триксель вновь ей не покорился — он был на слишком низкой высоте и недокручен.

По остальным элементам у судей вопросов практически не возникло — вращения и дорожка на четвертый уровень, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп на плюсы. Разве что на флипе отметили неясное ребро. Несмотря на падение, Александра набрала хорошую сумму баллов за короткую программу — 74,60.

И что примечательно — до Валиевой Трусовой не так далеко, всего 7,56 балла. А это значит, что в произвольной программе, учитывая набор прыжков Александры, можно ожидать настоящую борьбу. Пока Трусова четвертая, но в ее случае это совершенно ничего не значит.

Щербакова выдала первый чистый прокат дня

Во время загрузки произошла ошибка.

До Щербаковой выступило 28 фигуристок. И никто из них не выдал чистого проката. А Аня выдала — все элементы в плюсовой зоне. Личный рекорд, лучший прокат в сезоне — 80,20 балла.

Все элементы — двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц+тройной тулуп, вращения и дорожка шагов — на высшем уровне. У судей просто не могло возникнуть вопросов ни по одному из элементов — это видно и из протоколов.

В итоге Щербакова — всего в двух баллах от Валиевой. А такого не было очень и очень давно. Наши девочки справились с нервами, с напряженной ситуацией, которая царила вокруг российского спорта все эти дни. Тем интереснее будет смотреть произвольную программу, в которой, кажется, даже появилась интрига.

Сразу после нее на лед вышла японка Каори Сакамото, которая со вторым чистым прокатом дня сумела приблизиться к нашим фигуристкам и с суммой 79,84 встала сразу за Анной Щербаковой. Прыжковый контент — двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип+тройной тулуп вопросов не вызвали у судей. Вращения и дорожка шагов — на четвертый уровень.

На сегодняшний день ей удалось вытеснить из тройки Александру Трусову и опередить ее сразу на 5 баллов. Но понятно, что все по своим местам расставит произвольная программа.

Анастасия Рацкевич

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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