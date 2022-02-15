Валиева справилась с давлением и выиграла короткую программу. Сакамото вытеснила Трусову из тройки

На фоне всех событий, что происходили вокруг Камилы Валиевой в последние дни, было очень волнительно за российских фигуристок, которым предстояло выступать в женском турнире Олимпиады. Но наши спортсменки лишний раз доказали: они — самые настоящие профессионалы.

Конкурентки не смогли навязать борьбу

До четвертой разминки ни одна спортсменка не смогла шагнуть за 70 баллов. Американка Мэрайя Белл, хорошо знакомая российскому зрителю, выступила с падением на каскаде тройной флип + тройной тулуп и набрала лишь 65,38. Экс-россиянка Анастасия Губанова откаталась без падений, но баллы получила невысокие — 65,40.

Фоторепортаж Российские фигуристки блестяще выступили в короткой программе

Конечно, особое внимание было приковано к бельгийке Луне Хендрикс, которой в текущем сезоне удавалось обходить россиянок в короткой программе и которая стала на завершившемся чемпионате Европы в Таллине четвертой — сразу за нашими звездами. Однако сегодня Луна выступила хуже, чем могла.

Она допустила ошибку на двойном акселе, одно из вращений и дорожка шагов — на третий уровень. В итоге Хендрикс немного ушла за 70 баллов, набрав 70,09. На «Гран-при» Италии Луна обошла наших фигуристок с суммой 73,52.

Американка Карен Чен выступила примерно на том же уровне, что и в командном турнире — не очень удачно. Сегодня было падение с тройного риттбергера — всего 64,11 по сумме.

Аксель не помог конкуренткам

Первой на тройной аксель зашла Анастасия Шаботова — еще одна бывшая россиянка. Попытка вышла неудачной — недокрут с падением. К тому же были ошибки и на других элементах. Баллы получились совсем скромные — 48,68.

А вот японка Вакаба Хигучи стала первой, кому аксель сегодня покорился. И первой, кто шагнул за 70 баллов. Вопросов к элементу ультра-си у судей не было. Зато в протоколе отметили недокрут на втором прыжке в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, неясное ребро на тройном флипе, да еще и q на этом же элементе, что означает «прыжок приземлен в четверть». Из-за всего этого баллы были не самыми высокими — всего 73,51.

Еще одна фигуристка, от которой ожидался тройной аксель, была американка Алиса Лью. Но Алиса решила не рисковать, а прыгнуть двойной. Вероятно, было принято решение сделать ставку на чистый прокат. Совсем чисто выступить у Алисы не получилось, как и набрать за 70 баллов — ее сумма равняется всего 69,50.

Кореянка Ен Ю тоже на аксель заходила, однако судьи отметили недокрут на этом элементе. Прыжок ультра-си никак не помог ей хотя бы приблизиться к нашим спортсменкам — она набрала за свое выступление лишь 70,34.

Валиева неидеальна, но лучшая

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y06J5O9t_Lg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Камила Валиева многое пережила за последние дни. События не могли не отразиться на ней — этой фигуристке всего 15 лет! Последняя тренировка тоже прошла нервно для юной спортсменки — были ошибки.

К сожалению, все это отразилось на ее прокате — была ошибка на тройном акселе — злосчастный степ-аут лишил ее нескольких баллов. Но в остальном — все на высшем уровне.

Все вращения и дорожка шагов — на четвертый уровень. В итоге — 82,16 балла.

После проката Камила расплакалась — уж слишком большой груз свалился на нее. Но даже в такой ситуации Валиева выдала сильный прокат, который стал лучшим. Лучшая оценка за компоненты, лучшая по технике. Действующая чемпионка Европы оправдала свой статус фаворита.

Трусова не справилась с акселем

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5RCoEg2_Uc4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Александра Трусова как истинная максималистка приехала на Олимпиаду с самым боевым настроем. И контентом в том числе. Русская Ракета пошла на риск и вновь попробовала исполнить тройной аксель в короткой программе. К сожалению, злосчастный триксель вновь ей не покорился — он был на слишком низкой высоте и недокручен.

По остальным элементам у судей вопросов практически не возникло — вращения и дорожка на четвертый уровень, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп на плюсы. Разве что на флипе отметили неясное ребро. Несмотря на падение, Александра набрала хорошую сумму баллов за короткую программу — 74,60.

И что примечательно — до Валиевой Трусовой не так далеко, всего 7,56 балла. А это значит, что в произвольной программе, учитывая набор прыжков Александры, можно ожидать настоящую борьбу. Пока Трусова четвертая, но в ее случае это совершенно ничего не значит.

Щербакова выдала первый чистый прокат дня

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a-aSBztW0JE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До Щербаковой выступило 28 фигуристок. И никто из них не выдал чистого проката. А Аня выдала — все элементы в плюсовой зоне. Личный рекорд, лучший прокат в сезоне — 80,20 балла.

Все элементы — двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц+тройной тулуп, вращения и дорожка шагов — на высшем уровне. У судей просто не могло возникнуть вопросов ни по одному из элементов — это видно и из протоколов.

В итоге Щербакова — всего в двух баллах от Валиевой. А такого не было очень и очень давно. Наши девочки справились с нервами, с напряженной ситуацией, которая царила вокруг российского спорта все эти дни. Тем интереснее будет смотреть произвольную программу, в которой, кажется, даже появилась интрига.

Сразу после нее на лед вышла японка Каори Сакамото, которая со вторым чистым прокатом дня сумела приблизиться к нашим фигуристкам и с суммой 79,84 встала сразу за Анной Щербаковой. Прыжковый контент — двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип+тройной тулуп вопросов не вызвали у судей. Вращения и дорожка шагов — на четвертый уровень.

На сегодняшний день ей удалось вытеснить из тройки Александру Трусову и опередить ее сразу на 5 баллов. Но понятно, что все по своим местам расставит произвольная программа.