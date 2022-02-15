Определились все четвертьфинальные пары олимпийского хоккейного турнира

Сборная России в среду сыграет против команды Дании, которая во вторник обыграла сборную Латвии в предварительном раунде плей-офф со счетом 3:2. В других парах ¼ финала американцы сыграют против словаков, сборная Финляндии встретится с командой Швейцарии, а шведы проведут матч против канадцев.