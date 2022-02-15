Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Степанова завершила выступления в Пекине
Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что больше не выступит на Олимпийских играх в Пекине.
Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что больше не выступит на Олимпийских играх в Пекине.
«Командный спринт и 30 км не бегу совместным решением тренеров и моего тела. Пик формы пройден», — написала спортсменка в Instagram.
Также 21-летняя Степанова сообщила, что после Олимпиады отправится в Норвегию для участия в молодежном чемпионате мира.
Степанова приняла участие в двух олимпийских гонках. В спринтерской гонке она пробилась в полуфинал, где ее совсем чуть-чуть не хватило до попадания в решающий заезд. В эстафете Степанова была финишером российской команды и достойно завершила усилия подруг, став в составе сборной олимпийской чемпионкой.
Во время Игр в Пекине лыжница отметилась яркими постами в Instagram. В частности, она дала достойный ответ норвежскому журналисту Яну Салтведту, который после победы в скиатлоне Александра Большунова заявил, что россиян вообще не должно было быть на Олимпиаде в Пекине. «Почему я молчу, когда кто-то так занят спорами о том, чтобы выгнать мою страну и меня с Олимпиады?» — написала Степанова.
Сборную России в командном спринте, который пройдет завтра, 16 февраля, представят Юлия Ступак и Наталья Непряева. Женская гонка на 30 км с масс-старта состоится в заключительный день Олимпиады, 20 февраля.