В российском биатлоне — новый скандал. Теперь — из-за состава на эстафету

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
12
7
7
2Германия
9
6
3
9Россия
4
7
9
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКанадаСША
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороШвейцарияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКитайВеликобритания
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Мужчины
16.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороСШАСловакия
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 2-я попытка
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороКитайШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороВеликобританияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороИталияДания
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. 2-й полуфинал
Биатлон. Женщины
16.02скороЭстафета. Женщины. 4 х 6 км
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороФинляндияШвейцария
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. Финал
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. Финал
Фристайл. Мужчины
16.02скороАкробатика. Мужчины. Финал
21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В российском биатлоне — новый скандал. Теперь — из-за состава на эстафету

Евгения Буртасова не примет участия в эстафетной гонке на Олимпиаде, так как отказалась выходить на старт контрольной тренировки.

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Вообще, биатлонисток в Пекине у нас всего пятеро. Не то чтобы выбор состава на эстафету, где выступают четыре девушки, был очень широк. При этом Женя Буртасова — запасная, прилетела в последний момент из-за болезни Валерии Васнецовой. В своей единственной гонке на Олимпиаде, индивидуалке, совсем не блеснула — 77-е место с шестью промахами. Вроде бы не та ситуация, когда следует обижаться на невключение в состав. Но все не так.

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— Почему нет Буртасовой? — объяснил пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. — Позавчера, чтобы оценить ее состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт/пасьют. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план».

Реакция Буртасовой на это высказывание не заставила себя долго ждать. Она вообще спортсменка, которая за словом в карман не лезет. Тем более в ответ на прямое обвинение в отказе от борьбы.

— В последние дни я работала с четким прицелом на эстафету, — сказала Буртасова в интервью ТАСС. — Когда у меня был день отдыха, мне сказали: «Тут народ собирается масс-старт пробежать, не хочешь принять участие?» И я действительно отказалась, но лишь потому, что на следующий день у меня была запланирована работа, я должна была придерживаться тренировочного плана. Мне никто не говорил, что результаты масс-старта могут повлиять на формирование состава. Если бы мне сказали, я бы просто так не отказалась.

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Наш женский биатлон — это анекдот

Ситуация анекдотичная, с какой стороны ни посмотри. Вот Женя Буртасова: экстренно прилетела в Пекин, заняла место в восьмом десятке, потом уже больше недели сидит без гонок. За три дня до олимпийской эстафеты тренеры предлагают ей пробежаться с сильными иностранными соперницами. И Женя искренне удивлена: неужели такая тренировка могла бы на что-то повлиять? Разве обязательно было в ней участвовать? Лучше я буду мечтать об эстафете и работать по своему плану.

Или вот тренеры: с составом на эстафету катастрофа, выбирать не из кого. Форма Буртасовой — загадка, с индивидуалки многое могло измениться. Но зачем же нам лезть в индивидуальные планы спортсменки? Пусть себе спокойно готовится к чемпионату России или Кубку IBU, что там у нее следующее… Попросить ее перенести запланированную скоростную работу на день раньше — это перебор. Заранее предупредить об обязательной контрольной тренировке — тем более.

Серохвостов или Мальцев никогда бы себе такого не позволили

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Отсутствие коммуникации в нашей женской команде, кажется, приобрело уже необратимый характер. Даже элементарные вопросы не решаются вообще никак. Спортсменки тренируются каждая сама по себе, а старший тренер Михаил Шашилов имеет влияние разве что на Ирину Казакевич.

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И в этом смысле предстоящая эстафета может стать для некоторых из тренеров лебединой песней в нынешней сборной. Как бы плохо ни было, позитив будет хотя бы в том, что дальше что-то изменится. Это ведь на самом деле парадокс: шансы на медали нашей женской эстафеты всегда были невысоки, но именно вокруг нее исторически больше всего споров. Чего стоит известный пост Екатерины Глазыриной «не команда, а …» в Сочи-2014.

Классная эстафета — это всегда команда единомышленников. Необязательно друзей или приятелей, но людей, способных объединиться ради общей цели. Невозможно себе представить, чтобы интервью вроде того, что дала Буртасова, позволил себе Даниил Серохвостов. А ведь у него было гораздо больше поводов рассчитывать на свой этап в мужской эстафете на Олимпиаде.

Или лыжник Артем Мальцев — его оставили вне борьбы за золотую олимпийскую медаль. И он был на Олимпиаде не в восьмом десятке, как Буртасова, а дважды в топ-10. За эти дни Артем не дал ни одного интервью и ушел из соцсетей. Есть ли у него в душе обида? Вполне вероятно. Будет ли он развязывать скандал и портить своей команде праздник? Ни при каких обстоятельствах.

Наталья Марьянчик

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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