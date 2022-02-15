Шипулин прокомментировал итог драматичной для сборной России эстафеты на Олимпиаде-2022

«Я очень сильно переживал. Досадно, что Латыпов на последнем рубеже совершил громадную ошибку. Но тем не менее хочу поздравить команду и страну с ещё одной медалью. Как Латыпова не ставить на последний этап? Он всё-таки лидер нашей команды, он доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы. До гонки, я думаю, ни у кого не было сомнений, что Латыпов может финишировать», — приводит слова Шипулина ТАСС.