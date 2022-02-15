Лыжи готовы принести России минимум еще одно золото: какие медали может выиграть Россия 16 февраля
В среду будет очень интересно.
В среду будет очень интересно.
В олимпийской программе осталось всего пять соревновательных дней. Сборная России подходит к среде на девятом месте медального зачета.
Что нас ждет завтра? Разбираемся.
Горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фристайл, хоккей, шорт-трек.
8 комплектов наград в пяти видах спорта:
05:15 по Москве — старт горнолыжного слалома. От России выступят Иван Кузнецов, Александр Андриенко и Александр Хорошилов, для которого Игры в Пекине станут пятыми подряд. А еще Хорошилов — единственный русский горнолыжник в 21-м веке, кто вообще поднимался на пьедесталы Кубка мира.
В 09:00 начнется хоккейный четвертьфинал Россия vs Дания, стадией ранее датчане сенсационно выбили чехов. Через пять минут после стартового вбрасывания в хоккее свою сенсацию постараются преподнести наши керлингисты — в случае победы над Великобританией вопрос с попаданием в плей-офф будет практически решен. Свой матч проведут и девушки (в 15:05), но у них шансов на медали уже нет никаких.
10:15 — старт лыжных тим-спринтов, Елена Вяльбе выставила сильнейшие составы: Юлия Ступак/Наталья Непряева и Александр Терентьев/Александр Большунов. В 10:45 начнется женская биатлонная эстафета, наша четверка — Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Завершится соревновательный день шорт-треком (Анна Вострикова, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, мужская эстафета) и акробатикой (Илья Буров, Станислав Никитин).
За всю историю Олимпийских игр наши лыжники ни разу не выигрывали командные спринты. Но в Пекине россияне показали, что находятся в шикарной форме, эта трасса им очень подходит. И если девушкам бороться со шведками за победу будет непросто, то Большунов и Терентьев вполне могут оставить Клэбо и Валнеса без золота.
Предсказать ход биатлонной эстафеты практически нереально, все меняется буквально за один круг. Среди фаворитов сборной России нет, однако за подиум наша четверка точно поборется. В финале акробатики все ждали Максима Бурова, но сильнейший фристайлист планеты в Пекине выступал на фоне болезни и не смог квалифицироваться в решающую стадию. Зато там будет брат Максима Илья, а также Станислав Никитин.
В заключительной сессии дня шорт-трекисты разыграют свои последние комплекты наград. Основная надежда возлагается на наших парней, завершать по традиции будет чемпион Сочи в этой дисциплине Семен Елистратов.
Владимир Афанасьев