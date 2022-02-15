Лыжи готовы принести России минимум еще одно золото: какие медали может выиграть Россия 16 февраля

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
12
7
7
2Германия
9
6
3
9Россия
4
7
9
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКанадаСША
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороШвейцарияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 10
16.02скороКитайВеликобритания
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Мужчины
16.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороСШАСловакия
Горные лыжи. Мужчины
16.02скороСлалом. Мужчины. 2-я попытка
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороКитайШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороВеликобританияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
16.02скороИталияДания
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. 2-й полуфинал
Биатлон. Женщины
16.02скороЭстафета. Женщины. 4 х 6 км
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16.02скороФинляндияШвейцария
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
16.02скороКомандный спринт (К). Женщины. Финал
Лыжные гонки. Мужчины
16.02скороКомандный спринт (К). Мужчины. Финал
Фристайл. Мужчины
16.02скороАкробатика. Мужчины. Финал
21:56 (мск), источник: Sport24

Лыжи готовы принести России минимум еще одно золото: какие медали может выиграть Россия 16 февраля

В среду будет очень интересно.

Наверх

В олимпийской программе осталось всего пять соревновательных дней. Сборная России подходит к среде на девятом месте медального зачета.

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Что нас ждет завтра? Разбираемся.

Какие соревнования будут 16 февраля

Горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Какие медали разыграют 16 февраля

8 комплектов наград в пяти видах спорта:

  • Горные лыжи
  • Биатлон
  • Лыжные гонки
  • Фристайл
  • Шорт-трек.

Кто из российских спортсменов выступит 16 февраля

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05:15 по Москве — старт горнолыжного слалома. От России выступят Иван Кузнецов, Александр Андриенко и Александр Хорошилов, для которого Игры в Пекине станут пятыми подряд. А еще Хорошилов — единственный русский горнолыжник в 21-м веке, кто вообще поднимался на пьедесталы Кубка мира.

Хоккей

Мужчины 2022
1/4 финала, 16.02.2022, 9:00

Россия-Дания-

В 09:00 начнется хоккейный четвертьфинал Россия vs Дания, стадией ранее датчане сенсационно выбили чехов. Через пять минут после стартового вбрасывания в хоккее свою сенсацию постараются преподнести наши керлингисты — в случае победы над Великобританией вопрос с попаданием в плей-офф будет практически решен. Свой матч проведут и девушки (в 15:05), но у них шансов на медали уже нет никаких.

10:15 — старт лыжных тим-спринтов, Елена Вяльбе выставила сильнейшие составы: Юлия Ступак/Наталья Непряева и Александр Терентьев/Александр Большунов. В 10:45 начнется женская биатлонная эстафета, наша четверка — Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Завершится соревновательный день шорт-треком (Анна Вострикова, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, мужская эстафета) и акробатикой (Илья Буров, Станислав Никитин).

Олимпиада-2022: расписание финалов 16 февраля

  • 05:26 — Фристайл, слоупстайл. Мужчины
  • 08:45 — Горные лыжи, слалом. Мужчины
  • 10:45 — Биатлон, эстафета. Женщины
  • 12:15 — Лыжные гонки, командный спринт. Женщины
  • 12:45 — Лыжные гонки, командный спринт. Мужчины
  • 15:00 — Фристайл, акробатика. Мужчины
  • 15:44 — Шорт-трек, эстафета. Мужчины
  • 16:18 — Шорт-трек, 1500 м. Женщины.

Шансы российских спортсменов на медали 16 февраля

За всю историю Олимпийских игр наши лыжники ни разу не выигрывали командные спринты. Но в Пекине россияне показали, что находятся в шикарной форме, эта трасса им очень подходит. И если девушкам бороться со шведками за победу будет непросто, то Большунов и Терентьев вполне могут оставить Клэбо и Валнеса без золота.

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Предсказать ход биатлонной эстафеты практически нереально, все меняется буквально за один круг. Среди фаворитов сборной России нет, однако за подиум наша четверка точно поборется. В финале акробатики все ждали Максима Бурова, но сильнейший фристайлист планеты в Пекине выступал на фоне болезни и не смог квалифицироваться в решающую стадию. Зато там будет брат Максима Илья, а также Станислав Никитин.

В заключительной сессии дня шорт-трекисты разыграют свои последние комплекты наград. Основная надежда возлагается на наших парней, завершать по традиции будет чемпион Сочи в этой дисциплине Семен Елистратов.

Владимир Афанасьев

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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