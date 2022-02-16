Глава USADA заявил, что в пробе Валиевой нашли комбинацию из трех веществ

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Допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине. Однако церемония награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, в ходе Олимпиады проведена не будет, она состоится после окончания расследования дела российской фигуристки.

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«Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — сказал Тайгарт.

По данным New York Times, помимо триметазидина, в пробе Валиевой также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещенных препаратов.