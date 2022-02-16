«Их не должно быть на Олимпиаде» На российских спортсменов ополчились соперники и пресса. В чем обвиняют призеров Пекина?

Норвежская обида

Во второй соревновательный день Олимпиады суперзвезда сборной России Александр Большунов выдал сумасшедший старт в скиатлоне. На 15-километровке классикой лыжник убежал в отрыв вместе с финном Ийво Нисканеном, а после смены лыж и перехода на свободный стиль просто уничтожил конкурента и всех остальных соперников. Преимущество россиянина измерялось минутами и было настолько мощным, что последний километр он мог проползти и все равно бы выиграл. Завершилось все красивым финишем с флагом Олимпийского комитета России, а особенно приятно то, что Нисканена смог обогнать еще и Денис Спицов. Так что серебро тоже ушло россиянам.

Норвежцев в тройке призеров не оказалось, это обстоятельство натурально взбесило многих местных экспертов

Наиболее резким и резонансным оказалось заявление журналиста ведущего норвежского телеканала NRK Яна Петтера Сальтведа. Раздосадованный неудачей соотечественников репортер написал пронзительную статью о том, что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде в Пекине. Он мотивировал это их допинговым бэкграундом. Не конкретно Большунова и Спицова, а просто всех абстрактных спортсменов из России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZrXxcuIIzq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZrXxcuIIzq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZrXxcuIIzq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Высказывание не осталось без внимания в России, а больше всех оскорбилась глава ФЛГР Елена Вяльбе. Трехкратная олимпийская чемпионка объявила бойкот норвежским СМИ, а затем назвала условия его прекращения. Вяльбе заявила, что сменит гнев на милость только после того, как перед ней извинится король Норвегии. Есть подозрения, что это вряд ли когда-то случится.

Поддеть Большунова после победы пытался и американский журналист Натаниэль Херц. На пресс-конференции после окончания скиатлона он зачем-то спросил россиянина о допинге и нарвался на жесткий ответ.

Когда я слышу слова о подозрении в допинге, меня выворачивает. Здесь находятся чистые спортсмены, которые постоянно сдают допинг-тесты, заполняют АДАМС и указывают абсолютно все за свою жизнь. Такие вопросы в нашу сторону задавать некрасиво и неправильно. За победой стоят годы тренировок. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, приезжайте и смотрите Александр Большунов российский лыжник

Позже Херц признавался, что в соцсетях его атаковали российские болельщики. Некоторые даже открыто угрожали ему расправой, что сильно напугало американца. Однако гораздо лучше фанатов журналисту ответили российские лыжники, которые после триумфа Большунова сделали золотой дубль в мужской и женской эстафетах.

Страсти по смазке

Победа мужчин в лыжной эстафете вышла слишком убедительной, так что никто из западных специалистов и журналистов не пытался искать в ней подводные камни. Женский же триумф тоже получился очень красивым, но преимущество оказалось не таким большим. Чистоту победы россиянок решил подвергнуть сомнению журналист шведской газеты Expressen Томас Петтерссон.

Он заявил, что лыжи представительниц сборной России ехали уж слишком хорошо. По мнению репортера, это могло быть связано c использованием запрещенной в Европе смазки с содержанием фтора С8. На голословное обвинение Петтерсона оперативно отреагировала лыжница сборной России Вероника Степанова, которая бежала в той самой эстафете на последнем этапе и принесла команде золото. Ее издевательский ответ в Instagram быстро растиражировали СМИ по всему миру.

Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлссона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет! Вероника Степанова российская лыжница

Кстати, у претензии Петтерсона сразу два проблемных момента. Во-первых, тот самый фтор запрещен только в Европе. Теоретически, в Пекине его могли использовать (другой вопрос — как его туда провезти). Во-вторых, после нанесения смазки на лыжи обнаружить фтор пока технически невозможно.

Костюмные войны

Историческое серебро в смешанном командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине завоевали российские прыгуны на лыжах с трамплина. Прежде сборная России никогда не брала медалей в этом виде спорта, а единственное попадание на пьедестал отечественных спортсменов датируется 1968 годом. Тогда Владимир Белоусов завоевал золото, после чего ни в советской, ни в российской истории в этом виде программы медалей не было вообще. Никто особенно не рассчитывал на награды и в Пекине, однако обстоятельства сложились так, что Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов вписали свои имена в историю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZrb4zBIM9O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZrb4zBIM9O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZrb4zBIM9O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, не обошлось без помощи со стороны соперников. Россияне сделали все от себя зависящее, прыгали на максимуме возможностей и даже больше, но и этого им вряд ли хватило бы для попадания в тройку. Однако в разгар соревнований судьи начали одного за другим снимать лидеров из-за неправильных костюмов. Пострадали девушки из Австрии, Японии, Германии и Норвегии, их попытки были аннулированы, они фактически лишились шансов на медали.

Победу одержали словенцы, которые были сильнейшими из тех, кого не коснулись санкции. К костюмам россиян также не возникло вопросов, они показали второй результат. Как именно проверяют экипировку летающих лыжников, «Чемпионат.com» рассказал вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Во-первых, есть продувка. Специальная машина там стоит, продувает плотность комбинезона. Второе — есть ростомер. Проверяют, не увеличена ли парусность согласно росту. Есть проверка рукавов… Вообще, к комбинезону нельзя притрагиваться, когда стартуешь. Никак нельзя. Стартовал, финишировал — не имеешь права пальцем притронуться к нему. Идешь на проверку. Много требований, очень много Владимир Славский вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья

Технический контролер Международной федерации лыжного спорта (FIS) Агнешка Бачковска после соревнований сообщила, что информацию о нарушениях запустили конкурирующие команды. Кто конкретно решил пожаловаться — не уточнялось. Однако некоторые иностранные журналисты бездоказательно предположили, что здесь, конечно, замешаны русские. Одна из дисквалифицированных норвежек Силье Опсет заявляла, что в этот раз костюмы измеряли совершенно не так, как раньше, а тренер сборной Германии Стефан Горнгахер назвал произошедшее безумием.

Однако Славский рассказал, что на этапах Кубка мира за костюмы несколько раз дисквалифицировали сборную России, после чего команда наняла специалиста по комбинезонам, который начал сам их шить и въедливо следить за соблюдением правил. Мировые гранды же, по словам российского функционера, относились к соблюдению правил достаточно пренебрежительно и зачастую избегали ответственности. На Играх в Пекине последовала расплата.

Атака на Валиеву

Главным скандалом Олимпийских игр точно стал случай с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой. Вряд ли в Пекине может произойти еще хоть что-то, что сравнится по масштабу с произошедшим. В допинг-пробе спортсменки нашли следы запрещенного препарата триметазидина, после чего ее сначала отстранили от турнира, а затем по решению CAS допустили к соревнованиям, но с рядом чудовищных оговорок.

До сих пор неизвестно, что будет с золотыми медалями россиян, добытыми в командном турнире при участии Валиевой, однако МОК объявил, что не проведет церемонию награждения, пока ее дело окончательно не закроют. Когда это произойдет — представить очень сложно. Никто не получит медалей и в женском одиночном катании, если Валиева доберется до пьедестала почета.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZqkgdvoS9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZqkgdvoS9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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В России Камилу отчаянно поддерживают, чего не скажешь о западных и не очень западных партнерах. Искрометным высказыванием отметился украинский комментатор Виталий Волочай, который назвал Валиеву «читеркой на допинге» и предрек ей золотую медаль в личном турнире, которую через полгода отдадут представительнице другой команды. Прямо в Пекине спровоцировать Валиеву пытался британский журналист Daily Mail Риат Аль-Самаррай: в микст-зоне после одной из тренировок репортер прокричал спортсменке вопросы про допинг, которые остались без ответа. Британцу же пришлось объясняться перед российскими журналистами, вставшими на защиту соотечественницы.

При этом одними журналистами в ситуации с хейтом Валиевой дело не обходится. Дисквалифицировать россиянку призвала олимпийская чемпионка по фигурному катанию кореянка Ким Ю На. «Атлеты, которые нарушают антидопинговые правила, не могут соревноваться. Этот принцип должен быть соблюден для всех без исключений», — написала бывшая спортсменка в соцсетях. Позором решение CAS назвала и бронзовый призер Игр-2014 Эшли Вагнер. Произошедшее американка, уже завершившая карьеру, почему-то восприняла как личное оскорбление и унижение.

Лучшим ответом на волну критики в исполнении Валиевой станет блестящее выступление в личном турнире. Первый шаг к этому уже сделан. Россиянка на приличном уровне с единственной ошибкой на приземлении после тройного акселя откатала короткую программу и стала лидером соревнований. На втором месте находится ее соотечественница Анна Щербакова, немного отстает от идущей третьей японки Каори Сакамото Александра Трусова. Финальный спор за призовые места состоится в произвольной программе 17 февраля.