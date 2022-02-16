«Их не должно быть на Олимпиаде» На российских спортсменов ополчились соперники и пресса. В чем обвиняют призеров Пекина?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЮжная КореяДания
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЯпонияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороКанадаКитай
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16:30онлайнШвеция0Канада0
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороДанияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороШвецияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороКанадаВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороНорвегияИталия
Фристайл. Женщины
17.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Финал
17.02скороКанадаСША
Фристайл. Мужчины
17.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Слалом
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороЯпонияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороРоссияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороДанияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороЮжная КореяШвеция
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. За 3-е место
15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

«Их не должно быть на Олимпиаде» На российских спортсменов ополчились соперники и пресса. В чем обвиняют призеров Пекина?

До конца зимней Олимпиады-2022 осталось четыре соревновательных дня, а у россиян уже хватает ярких побед и заслуженных медалей. Однако практически каждый триумф отечественных спортсменов на Играх сопровождается волной негодования со стороны зарубежных атлетов, журналистов и специалистов. «Лента.ру» рассказывает о реакции иностранцев на выступления российских спортсменов в Пекине.

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Источник: Reuters

Норвежская обида

Во второй соревновательный день Олимпиады суперзвезда сборной России Александр Большунов выдал сумасшедший старт в скиатлоне. На 15-километровке классикой лыжник убежал в отрыв вместе с финном Ийво Нисканеном, а после смены лыж и перехода на свободный стиль просто уничтожил конкурента и всех остальных соперников. Преимущество россиянина измерялось минутами и было настолько мощным, что последний километр он мог проползти и все равно бы выиграл. Завершилось все красивым финишем с флагом Олимпийского комитета России, а особенно приятно то, что Нисканена смог обогнать еще и Денис Спицов. Так что серебро тоже ушло россиянам.

Норвежцев в тройке призеров не оказалось, это обстоятельство натурально взбесило многих местных экспертов

Наиболее резким и резонансным оказалось заявление журналиста ведущего норвежского телеканала NRK Яна Петтера Сальтведа. Раздосадованный неудачей соотечественников репортер написал пронзительную статью о том, что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде в Пекине. Он мотивировал это их допинговым бэкграундом. Не конкретно Большунова и Спицова, а просто всех абстрактных спортсменов из России.

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Высказывание не осталось без внимания в России, а больше всех оскорбилась глава ФЛГР Елена Вяльбе. Трехкратная олимпийская чемпионка объявила бойкот норвежским СМИ, а затем назвала условия его прекращения. Вяльбе заявила, что сменит гнев на милость только после того, как перед ней извинится король Норвегии. Есть подозрения, что это вряд ли когда-то случится.

Поддеть Большунова после победы пытался и американский журналист Натаниэль Херц. На пресс-конференции после окончания скиатлона он зачем-то спросил россиянина о допинге и нарвался на жесткий ответ.

Когда я слышу слова о подозрении в допинге, меня выворачивает. Здесь находятся чистые спортсмены, которые постоянно сдают допинг-тесты, заполняют АДАМС и указывают абсолютно все за свою жизнь. Такие вопросы в нашу сторону задавать некрасиво и неправильно. За победой стоят годы тренировок. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, приезжайте и смотрите
Александр Большунов
российский лыжник

Позже Херц признавался, что в соцсетях его атаковали российские болельщики. Некоторые даже открыто угрожали ему расправой, что сильно напугало американца. Однако гораздо лучше фанатов журналисту ответили российские лыжники, которые после триумфа Большунова сделали золотой дубль в мужской и женской эстафетах.

Страсти по смазке

Победа мужчин в лыжной эстафете вышла слишком убедительной, так что никто из западных специалистов и журналистов не пытался искать в ней подводные камни. Женский же триумф тоже получился очень красивым, но преимущество оказалось не таким большим. Чистоту победы россиянок решил подвергнуть сомнению журналист шведской газеты Expressen Томас Петтерссон.

Он заявил, что лыжи представительниц сборной России ехали уж слишком хорошо. По мнению репортера, это могло быть связано c использованием запрещенной в Европе смазки с содержанием фтора С8. На голословное обвинение Петтерсона оперативно отреагировала лыжница сборной России Вероника Степанова, которая бежала в той самой эстафете на последнем этапе и принесла команде золото. Ее издевательский ответ в Instagram быстро растиражировали СМИ по всему миру.

Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлссона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!
Вероника Степанова
российская лыжница

Кстати, у претензии Петтерсона сразу два проблемных момента. Во-первых, тот самый фтор запрещен только в Европе. Теоретически, в Пекине его могли использовать (другой вопрос — как его туда провезти). Во-вторых, после нанесения смазки на лыжи обнаружить фтор пока технически невозможно.

Костюмные войны

Историческое серебро в смешанном командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине завоевали российские прыгуны на лыжах с трамплина. Прежде сборная России никогда не брала медалей в этом виде спорта, а единственное попадание на пьедестал отечественных спортсменов датируется 1968 годом. Тогда Владимир Белоусов завоевал золото, после чего ни в советской, ни в российской истории в этом виде программы медалей не было вообще. Никто особенно не рассчитывал на награды и в Пекине, однако обстоятельства сложились так, что Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов вписали свои имена в историю.

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Конечно, не обошлось без помощи со стороны соперников. Россияне сделали все от себя зависящее, прыгали на максимуме возможностей и даже больше, но и этого им вряд ли хватило бы для попадания в тройку. Однако в разгар соревнований судьи начали одного за другим снимать лидеров из-за неправильных костюмов. Пострадали девушки из Австрии, Японии, Германии и Норвегии, их попытки были аннулированы, они фактически лишились шансов на медали.

Победу одержали словенцы, которые были сильнейшими из тех, кого не коснулись санкции. К костюмам россиян также не возникло вопросов, они показали второй результат. Как именно проверяют экипировку летающих лыжников, «Чемпионат.com» рассказал вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Во-первых, есть продувка. Специальная машина там стоит, продувает плотность комбинезона. Второе — есть ростомер. Проверяют, не увеличена ли парусность согласно росту. Есть проверка рукавов… Вообще, к комбинезону нельзя притрагиваться, когда стартуешь. Никак нельзя. Стартовал, финишировал — не имеешь права пальцем притронуться к нему. Идешь на проверку. Много требований, очень много
Владимир Славский
вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья

Технический контролер Международной федерации лыжного спорта (FIS) Агнешка Бачковска после соревнований сообщила, что информацию о нарушениях запустили конкурирующие команды. Кто конкретно решил пожаловаться — не уточнялось. Однако некоторые иностранные журналисты бездоказательно предположили, что здесь, конечно, замешаны русские. Одна из дисквалифицированных норвежек Силье Опсет заявляла, что в этот раз костюмы измеряли совершенно не так, как раньше, а тренер сборной Германии Стефан Горнгахер назвал произошедшее безумием.

Однако Славский рассказал, что на этапах Кубка мира за костюмы несколько раз дисквалифицировали сборную России, после чего команда наняла специалиста по комбинезонам, который начал сам их шить и въедливо следить за соблюдением правил. Мировые гранды же, по словам российского функционера, относились к соблюдению правил достаточно пренебрежительно и зачастую избегали ответственности. На Играх в Пекине последовала расплата.

Атака на Валиеву

Главным скандалом Олимпийских игр точно стал случай с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой. Вряд ли в Пекине может произойти еще хоть что-то, что сравнится по масштабу с произошедшим. В допинг-пробе спортсменки нашли следы запрещенного препарата триметазидина, после чего ее сначала отстранили от турнира, а затем по решению CAS допустили к соревнованиям, но с рядом чудовищных оговорок.

До сих пор неизвестно, что будет с золотыми медалями россиян, добытыми в командном турнире при участии Валиевой, однако МОК объявил, что не проведет церемонию награждения, пока ее дело окончательно не закроют. Когда это произойдет — представить очень сложно. Никто не получит медалей и в женском одиночном катании, если Валиева доберется до пьедестала почета.

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В России Камилу отчаянно поддерживают, чего не скажешь о западных и не очень западных партнерах. Искрометным высказыванием отметился украинский комментатор Виталий Волочай, который назвал Валиеву «читеркой на допинге» и предрек ей золотую медаль в личном турнире, которую через полгода отдадут представительнице другой команды. Прямо в Пекине спровоцировать Валиеву пытался британский журналист Daily Mail Риат Аль-Самаррай: в микст-зоне после одной из тренировок репортер прокричал спортсменке вопросы про допинг, которые остались без ответа. Британцу же пришлось объясняться перед российскими журналистами, вставшими на защиту соотечественницы.

При этом одними журналистами в ситуации с хейтом Валиевой дело не обходится. Дисквалифицировать россиянку призвала олимпийская чемпионка по фигурному катанию кореянка Ким Ю На. «Атлеты, которые нарушают антидопинговые правила, не могут соревноваться. Этот принцип должен быть соблюден для всех без исключений», — написала бывшая спортсменка в соцсетях. Позором решение CAS назвала и бронзовый призер Игр-2014 Эшли Вагнер. Произошедшее американка, уже завершившая карьеру, почему-то восприняла как личное оскорбление и унижение.

Лучшим ответом на волну критики в исполнении Валиевой станет блестящее выступление в личном турнире. Первый шаг к этому уже сделан. Россиянка на приличном уровне с единственной ошибкой на приземлении после тройного акселя откатала короткую программу и стала лидером соревнований. На втором месте находится ее соотечественница Анна Щербакова, немного отстает от идущей третьей японки Каори Сакамото Александра Трусова. Финальный спор за призовые места состоится в произвольной программе 17 февраля.

Алексей Гусев

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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