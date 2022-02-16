Большунов может выиграть еще одно золото. И для Клебо это станет трагедией

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
12
7
7
2Германия
9
6
3
9Россия
4
7
9
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 10
04:05скороКанадаСША
Керлинг. Женщины. Сессия 10
04:05скороШвейцарияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 10
04:05скороКитайВеликобритания
Горные лыжи. Мужчины
05:15скороСлалом. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Мужчины
05:26скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
07:10скороСШАСловакия
Горные лыжи. Мужчины
08:45скороСлалом. Мужчины. 2-я попытка
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
09:00скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
09:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
09:05скороВеликобританияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
09:05скороИталияДания
Лыжные гонки. Женщины
10:15скороКомандный спринт (К). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
10:30скороКомандный спринт (К). Женщины. 2-й полуфинал
Биатлон. Женщины
10:45скороЭстафета. Женщины. 4 х 6 км
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
11:40скороФинляндияШвейцария
Лыжные гонки. Мужчины
11:45скороКомандный спринт (К). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
12:00скороКомандный спринт (К). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
12:15скороКомандный спринт (К). Женщины. Финал
Лыжные гонки. Мужчины
12:45скороКомандный спринт (К). Мужчины. Финал
Фристайл. Мужчины
14:00скороАкробатика. Мужчины. Финал
00:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов может выиграть еще одно золото. И для Клебо это станет трагедией

Впереди — командные спринты.

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Источник: Спорт-Экспресс

Командный спринт — единственный лыжный вид, который наши мужчины на Олимпийских играх никогда не выигрывали. Во времена СССР такой дисциплины просто не было, а как появилась в Турине-2006 — так выше второго места забраться не удавалось.

Вполне может быть, что 16 февраля станет переломом. Александр Большунов закрывает в Пекине гештальт за гештальтом. Он в отличной форме, все еще голоден до побед и при этом теперь уже раскрепощен. Страшное сочетание для соперников. Сан Саныч будет забойщиком и наверняка начнет пытаться убегать с первого этапа.

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Запредельный настрой Йоханнеса

Финиширует у нас молодой Терентьев. Один из немногих в группе Юрия Бородавко, у кого пока еще нет олимпийского золота. И хорошо бы это поправить. Очевидно, что готов Александр отлично. Коньком по ходу сезона он в тройку ни разу не заезжал, а на самом важном старте сделал это. Что же будет с любимой классикой?

У нас сейчас настоящая дрим-тим. Другое дело, что у норвежцев тоже. Эрик Валнес обыгрывал в классическом спринте самого Клебо. А на ЧМ-2021 стал вторым вслед за ним. Йоханнеса представлять вообще давно не нужно. Дуэт — космический. Но в этот день им придется крайне сложно. В нашей команде прекрасно понимают, что доводить дело до разборок на прямой с лучшим в мире финишером не стоит. И наверняка парни постараются сделать примерно то же, что в эстафете классической. То есть темп с самого начала будет максимальный. Либо пан, либо пропал.

Россия и Норвегия — безусловные фавориты командного спринта. И если нашей сборной удастся обойти их и в этом виде программы, это будет полнейшим доминированием в лыжах. А для Клебо — крахом. Одна золотая медаль — не то, чего от него ждали в Пекине. Поэтому настрой у него будет запредельный. И сбросить его, безумно замотивированного, будет безумно сложно.

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Ступак и Непряева — претендентки на медали

При этом не надо забывать и об остальных. Из интересных команд выделяются три:

— Финляндия, с Нисканненом, который будет стараться в спринте утерпеть за Большуновым, и резвым Мяки;.

— Италия, с прекрасными-де Фабиани и Пеллегрино;.

— Франция, с боевыми Жувом и Лапалю.

Фоторепортаж
Золотая эстафета

Неплохие пары у Великобритании и Швеции. И с учетом высоты и мороза они могут преподнести сюрпризы.

Что до женского турнира, то тут мы тоже ждем медаль. Правда, о золоте говорить вряд ли приходится. Слишком уж мощная команда у шведок: Суннлинг выиграла в Пекине личный спринт, Далквист стала второй. По идее, это похороны для остальных.

Но вот на серебро Юлия Ступак и Наталья Непряева претендентки ничуть не меньшие, чем норвежки, американки, словенки, швейцарки или удивляющие здесь немки. Любая из этих команд может быть как второй, так и остаться вне подиума.

16 февраля, время — московское:

  • 10.15 Женщины. Командный спринт (К). Полуфиналы.
  • 11.45 Мужчины. Командный спринт (К). Полуфиналы.
  • 12.15 Женщины. Командный спринт (К). Финал.
  • 12.45 Мужчины. Командный спринт (К). Финал.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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