Данию Россия пройдет легко. А вот что будет дальше?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
12
7
7
2Германия
9
6
3
9Россия
4
7
9
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 10
04:05скороКанадаСША
Керлинг. Женщины. Сессия 10
04:05скороШвейцарияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 10
04:05скороКитайВеликобритания
Горные лыжи. Мужчины
05:15скороСлалом. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Мужчины
05:26скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
07:10скороСШАСловакия
Горные лыжи. Мужчины
08:45скороСлалом. Мужчины. 2-я попытка
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
09:00скороРоссияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
09:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
09:05скороВеликобританияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
09:05скороИталияДания
Лыжные гонки. Женщины
10:15скороКомандный спринт (К). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
10:30скороКомандный спринт (К). Женщины. 2-й полуфинал
Биатлон. Женщины
10:45скороЭстафета. Женщины. 4 х 6 км
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
11:40скороФинляндияШвейцария
Лыжные гонки. Мужчины
11:45скороКомандный спринт (К). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
12:00скороКомандный спринт (К). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
12:15скороКомандный спринт (К). Женщины. Финал
Лыжные гонки. Мужчины
12:45скороКомандный спринт (К). Мужчины. Финал
Фристайл. Мужчины
14:00скороАкробатика. Мужчины. Финал
00:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Данию Россия пройдет легко. А вот что будет дальше?

После четвертьфинала российскую сборную будут ждать по-настоящему сильные соперники.

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Источник: AFP 2022

Сборной России грех жаловаться на судьбу. Легче путь к медалям до начала Олимпиады сложно было представить. Любой другой четвертьфиналист в эту минуту мечтал бы оказаться на нашем месте. При всем уважении к проводящей турнир жизни датской команде бояться ее смешно. Так же, как и приводить древний опыт ветеранов НХЛ типа Бедкера и Нильсена в качестве невероятного козыря соперника по четвертьфиналу. Важен их уровень в формате «здесь и сейчас». Чешские «пенсионеры» Крейчи, Соботка и Червенка не сумели далеко затащить на своих плечах чешскую сборную.

Хоккей

Мужчины 2022
1/4 финала, 16.02.2022, 9:00

Россия-Дания-

Датчане — организованная команда, действующая по строгой системе. Они могут доставить много проблем, если отнестись к ним без должного настроя. Но провести пару матчей подряд с полной концентрацией за два дня северянам будет сложно. Непростая игра с Латвией потребовала от Дании полной выкладки. Потраченные силы и эмоции восстановить менее чем за сутки почти нереально. Это не Канада, которая без особого напряжения валяла дурака с китайцами, понимая, что рано или поздно их дожмет. Уровень сопротивления был минимальный. Сильно удивлюсь, если у нашей команды возникнут огромные проблемы в четвертьфинале.

Представить, какой соперник может выпасть россиянам в следующей стадии, не так просто. Даже если забыть про приметы в духе дележа шкуры одного хищного животного. Например, совершенно нет уверенности в том, что сборная США спокойно разберется со словаками. Они набирают обороты и, судя по тому, как уверенно победили немцев, могут сделать сенсацию. Финны очень тяжело играют со швейцарцами в последние годы, поэтому и в этой паре ничего не решено. Сборные Швеции и Канады тоже ждет серьезная битва с примерно равными шансами на выход в полуфинал.

Четыре года назад в Пхенчхане у сборной России были сбалансированный состав с именитыми ветеранами и восходящими звездами, опытный тренерский штаб и статус безоговорочного фаворита. Сейчас за душой ничего из этого набора нет.

Даже успешная история игр против Швейцарии ничего не гарантирует. В матче предварительного раунда россиянам банально повезло, а с тех пор потенциальный соперник прибавил. Болеть за альпийцев в их матче против сборной Финляндии тоже бессмысленно. У команды Юкки Ялонена больше индивидуально сильных игроков, но заметны и недостатки, которые можно использовать. По сравнению с предыдущими версиями финской сборной нынешняя менее дружная и голодная.

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Рассуждать об «удобстве» можно лишь применительно к сборной Швеции, которая не выглядит монстром ни по игре, ни по составу, ни по потенциалу. Против финнов, канадцев или американцев наша команда безупречно смотрится крайне редко, а обидные поражения не успели выветриться из памяти. Причем во многих случаях у российской команды, отталкиваясь от фамилий, был более интересный и классный подбор игроков.

Даже со сборной Словакии в рамках Олимпиад с 2006 года у нас отрицательный баланс — три поражения в четырех матчах. И кто после этого скажет, что с кем-то придется проще? Это огромное заблуждение.

У сборной России в Пекине не видно запаса прочности, и любой матч приходится вытаскивать на характере, работе и самоотдаче. Тренерский штаб выбрал именно такой путь, скомплектовав команду под себя и проигнорировав нескольких техничных игроков, умеющих созидать. Россияне находятся в ситуации, когда предстоит не смотреть на остальных и отталкиваться только от себя в матче против любого соперника.

Михаил Зислис

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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