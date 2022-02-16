Американский фристайлист Александер Холл выиграл золото Олимпиады в слоупстайле
Американский фристайлист Александер Холл выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в слоупстайле.
Американский фристайлист Александер Холл выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в слоупстайле.
Серебряным призёром стал его соотечественник Николас Гэппер. Бронза досталась представителю Швеции Йесперу Тьедеру.
Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Слоупстайл
Российский фристайлисты участие в финале не принимали. Сборная России на Играх-2022 пока завоевала 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.