МОК будет считать результаты фигуристок предварительными, если Валиева станет призером

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Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второе место занимает россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова занимает четвертое место (74,60).

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«Они (результаты — прим. ТАСС) будут, конечно же, предварительными, учитывая дальнейшее расследование», — сказал Адамс. По словам Адамса, результаты всех соревнований с участием Валиевой на Олимпиаде являются предварительными. Ранее фигуристка выступила в командном турнире.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.