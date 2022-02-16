МОК: «Допинг-проба Б Камилы Валиевой еще не вскрывалась»

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«Дело еще не завершено, оно еще рассматривается. Я хочу вам всем напомнить об этом. Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба Б, она еще не вскрыта», — сказал Адамс.

25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию Валиева сдала положительную пробу на триметазидин.