МОК: «Допинг-проба Б Камилы Валиевой еще не вскрывалась»
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что допинг-проба Б российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что допинг-проба Б российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта.
«Дело еще не завершено, оно еще рассматривается. Я хочу вам всем напомнить об этом. Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба Б, она еще не вскрыта», — сказал Адамс.
Шведская антидопинговая лаборатория, которая анализировала пробы с ЧР, сообщила об этом 7 февраля, после окончания командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, где победу одержала сборная России. Церемонию награждения отложили до окончания расследования дела Валиевой. Если россиянка попадет в тройку в женских соревнованиях, церемония награждения также проводиться не будет.